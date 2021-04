Hailey Bieber explica por qué tiene fama de borde y pide perdón

Hailey Bieber ha querido pedir perdón por su mala actitud en el pasado. La modelo lo ha hecho en el último vídeo de su reciente canal de YouTube, donde ha hablado sobre la cultura de la cancelación, la salud mental y las redes sociales.

A raíz de esta charla con la Dra. Jessica Clemons, psiquiatra, Hailey Bieber se ha sincerado sobre su fama de chica borde y se ha pronunciado sobre el tiktok viral de una camarera que la ha atendido en varias ocasiones y con la que no estuvo muy amable. Esta chica, Julia Carolan, compartió en su cuenta de TikTok un vídeo en el que contaba su experiencia con algunos famosos como es el caso de las hermanas Gigi y Bella Hadid a las que les daba la máxima puntuación, un 10.

Sin embargo, a Hailey Bieber le otorgaba un 3,5 y decía que en todas las ocasiones en las que habían coincidido esta no había tenido un buen trato hacia ella. La modelo se ha vuelto a disculpar con la camarera desde su canal de YouTube (ya lo hizo en su momento comentándole el vídeo) y ha explicado que trabaja para mejorar: "Cuando vi su vídeo me molesté mucho. Nunca hay excusa para ser grosera. Me sentí mal porque esa fue su experiencia conmigo. Nunca sabes por lo que está pasando alguien. Recuerdo haber pasado por momentos en mi vida en los que estaba tan triste, con el corazón roto, que como relacionarme con la gente me resultaba difícil".

"Me gustaría que esa no fuera su experiencia conmigo. Me gustaría no haber actuado así con ella. Soy un ser humano y cometí un error y actué de una manera que estaba fuera de mi carácter. Actué de una manera que no quiero ser. Intento mejorar cada día. Quiero seguir creciendo como persona", ha continuado diciendo la mujer de Justin Bieber, que destaca que al ser una persona mediáticamente expuesta parezca que no tiene derecho a crecer como persona y aprender de sus errores.