Horóscopo: ¿Qué personaje de 'Física o Química: El reencuentro' eres?

CAPRICORNIO

Al igual que Julio te cuesta abrir tus sentimientos pero una vez que encuentras a la persona adecuada te comprometes hasta la médula. Por eso no llevas nada bien el rechazo.

Gonzalo Ramos - Cara - 2019 | Atresplayer.com

ACUARIO

Eres una persona progresista, independiente y humanitaria a la que le gusta luchar por causas. Vamos, igual que a Cova, un camino que le ha llevado hasta ser 'feministra'.

Leonor Martín es Cova en 'FOQ: el reencuentro' | ATRESplayer PREMIUM

PISCIS

Eres compasivo, intuitivo y un romántico incorregible. Una de las 'debilidades' de los piscis es que tienen todas las papeletas para convertirse en víctimas o mártires, igual que le ha pasado a Fer.

Javier Calvo es Fer en 'FOQ: el reencuentro' | ATRESplayer PREMIUM

ARIES

Eres valiente, entusiasta, apasionada y honesta. Así que haz como Yoli y empieza a hacer las cosas por ti y no por contentar a los demás.

Andrea Duro es Yoli en 'FOQ: el reencuentro' | ATRESplayer PREMIUM

TAURO

No dejes que las inseguridades saquen tu lado posesivo e intransigente, como a Oriol, porque lo único que consigues es alejar de ti a las personas que te quieren.

José Lamuño: "Oriol es un tío clasista que no tiene nada que ver con los valores de los otros personajes" | ATRESplayer PREMIUM

GÉMINIS

Un géminis como Alma y como tú tiene dos caras. Una de ellas inquisitiva y siempre lista para coquetear. No seas tan impulsiva y no te metas donde no te llaman.

Sandra Blázquez es Alma en FOQ: el reencuentro | ATRESplayer PREMIUM

CÁNCER

Al igual que David, eres leal y muy emocional, pero necesitas superar a tu ex pareja para poder seguir adelante.

Adrián Rodríguez es David en 'FOQ: el reencuentro' | ATRESplayer PREMIUM

LEO

Te las ligas a todas pero en realidad solo quieres estar con una, precisamente la que no te hace caso o ese amor imposible que te lo pone difícil, al igual que Cabano.

Maxi Iglesias como Cabano en 'FoQ: el reencuentro' | Atresplayer Premium

VIRGO

Como le pasa a Paula, eres demasiado autocrítico contigo mismo y con los demás. Tienes que aprender a estar sola y valorarte.

Angy Fernández es Paula en 'FOQ: el reencuentro' | ATRESplayer PREMIUM

LIBRA

Ya sabemos que a los libra, como Jan, no le gustan los conflictos pero tienes que empezar a defenderte cuando los demás se metan contigo.

Andrés Cheung es Jan en 'FOQ: el reencuentro' | ATRESplayer PREMIUM

ESCORPIO

Al igual que Ruth te gustan las amistades duraderas y estar en lo correcto, por eso harás todo lo posible por juntar a dos de tus amigos por mucho que te queme por dentro.

Úrsula Corberó | Gtres

SAGITARIO

Pecas de impaciente y de prometer cosas que no puedes cumplir. Te pareces a Gorka, que dice las cosas sin importar lo poco diplomático que pueda sonar.