Horóscopo: qué propósito tienes que cumplir antes de que acabe 2020 según tu signo

2020 ha sido un año peculiar y caótico. Quizá por ello, y por tooodas las restricciones que se han impuesto para evitar la propagación de ya sabes qué virus, no has podido cumplir algunos de los propósitos que estaban en tu lista este año.

Tranqui, no pasa nada, ya sabemos que nadie termina cumpliéndolos. Es una imposición que te haces para autoengañarte y pensar que las cosas van a cambiar porque tenemos el poder de cambiarlas. Además, pensamos que después de Nochevieja estaremos más frescos que una lechuga, motivados, con ganas de comernos el mundo y de eso nada. Como siempre, más de 300 días después se te ha pegado el arroz.

Pero bueno, para que no te sientas culpable por no haber aprovechado los meses de 'descanso' que nos ha brindado la cuarentena de marzo, estos son los propósitos según tu signo que no puedes dejar pasar. En serio, si no lo haces morirá un gatito.

LIBRA: deja de sentir pena por ti mismo. Empieza por verte mejor y ve al gimnasio. Así los turrones no serán tu placer culpable.

VIRGO: eres metódico e incluso en la incertidumbre de la pandemia parece que tienes toda tu vida organizada. Sin embargo, hemos encontrado tu punto débil. Ordena tu armario, si Marie Kondo lo viera le daría un infarto. Lo suyo es que las dones por aquello del espíritu navideño y toda la movida pero también puedes venderlas, va, te dejamos.

CÁNCER: Sabemos que donde esté una buena comida con amigos ahí que te apuntas. Pero las limitaciones de reunión te vienen muy bien para no estar todos lo días por ahí llenándote de comida rápida y grasas saturadas. Empieza la dieta. Ni polvorones, ni roscón de Reyes. Los bizcochos de plátano que hiciste en el confinamiento te han convalidado los dulces de Navidad.

ACUARIO: el coronavirus te ha dado la excusa perfecta para encerrarte en tu cueva y disfrutar solo. Pero el invierno es muy largo y, aunque sabemos que no te gusta expresar tus sentimientos tienes que hablarle a tu crush. No pierdes nada. Total, ya parece que estamos en el fin del mundo.

Constelaciones | Nastya Dulhiier en Unsplash

SAGITARIO: No prometas más de lo que puedas ofrecer. Aprende a decir NO y acepta que todos tenemos nuestras limitaciones.

ARIES: Impulsivo, temperamental, agresivo... así eres. Intenta ser un poquito más amable y tener más empatía. Diciembre es un buen mes para practicarlo. Encierra el Grinch que llevas dentro.

LEO: los leo presumen de atractivos, de fortaleza... pero pecan de flojos. Fuerza de voluntad poquita así que por mucho que quieres dejar de fumar siempre terminas cayendo. Ponte en serio y canaliza esa terquedad en algo positivo como contribuir a que tus pulmones estén sanos.

PISCIS: Te encanta estar solo y temes que el pasado regrese pero no puedes permitir que eso te haga alejarte de tus viejas amistades. Ponte al día con esa amiga que llevas tantos meses sin ver. No dejes pasar ni un solo segundo más.

Tarot | Mark Boss en Unsplash

GÉMINIS: amante de la diversión y quieres experimentar todo cuanto sea posible pero al mismo tiempo eres indeciso. No te lo pienses más y córtate el pelo, cambia de look. Atrévete con eso que siempre has querido hacerte. Si sale mal, la mascarilla te hará pasar desapercibido.

TAURO: La situación laboral está mal, para que nos vamos a engañar, por eso como buen tauro, debes emprender (los tauro atraéis el dinero y sois buenos en los negocios). Da el salto al vacío o por lo menos caliéntate la cabeza para elaborar un CV más original que esa hoja de Word cutre.

CAPRICORNIO: Para ti no hay nada más importante que la familia. Aprende a cocinar. ¿qué tal si practicas preparándole la cena navideña a tu familia?

ESCORPIO: Sácate el carné de conducir.