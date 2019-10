Sabemos que no hay dos personas iguales, pero las personas que comparten signo del zodiaco tienen muchas cosas en común y, sobre todo, ¡tienen un lema de vida que las define de arriba abajo! Para esta semana, y dependiendo de tu horóscopo, hemos seleccionado las que mejor se adaptan a ti.

-Aries: A veces los nervios te pueden traicionar, por eso tienes que grabarte a fuego una frase y sacarla a relucir en tu cabeza varias veces al día: ‘Take it easy’. Si la tienes presente y te tomas todo con calma, serás más feliz. ¡Relájate y deja que las cosas buenas fluyan sin nerviosismo!

-Tauro: Eres una persona disfrutona sin igual, por eso el mítico lema del latín ‘Carpe Diem’ parece estar hecho especialmente para ti. Todo te parece bien, sabes exprimir cada aventura de la vida y encontrarte de bajón es más ráro que ver a un perro morado. ¡Por eso esa frase te define!

-Géminis: Eres de esas personas que van a lo suyo, y si no les molestas, no tendrás problemas con ellas. Tú vives y dejas vivir, por eso cantar bien alto Hakuna Matata te hará mucho bien. ¡Perfecta filosofía de vida!

¡Carpe Diem! | Getty

-Cáncer: Tienes una sensibilidad muy desarrollada, y necesitas el arte en tu vida para ser feliz. Por eso la afirmación que asegura que ‘Sin música la vida no tiene sentido’, es exactamente la que define tu persona. Cuando algo va bien, la música lo potencia; y cuando algo va mal, la música te salva. Por eso es tan importante para ti.

-Leo: Tienes muchas cualidades, pero también algún que otro defectillo. Y uno de ellos es que eres un poquito egoísta, por eso la frase ‘Espera de mí lo que recibo de ti’ se cumple a la paso a paso en tu persona. Si se portan bien contigo, lo darás todo sin miramientos. En caso de que te traicionen, pondrás cruz y raya para toda la batalla.

-Virgo: Piensas siempre en que todo el que esté a tu alrededor esté bien, contento y feliz. Por eso el famoso hashtag de Instagram que reza ‘Good Vibes for all’ define a la perfección tu persona. ¡Te encanta desprender buena energía para todos!

-Libra: No hay un solo día en que tu cara no esté inundada por una sonrisa gigante. Unas veces porque sientes felicidad extrema y, otras, porque aunque no sea lo que sientes, sonreír siempre te funciona. Por eso tu frase es aquella que reza: ‘Hay que ser feliz aunque sea solo por molestar’. ¡A ser feliz se ha dicho!

La amistad es lo más importante | Getty

-Escorpio: Si no eres feliz todos los días aunque solo sea durante cinco minutos, ese día se convertirá en algo negro para ti. Siempre buscas el momento más top de las vivencias, por ello tu mejor frase como estilo de vida es: ‘Un día sin risas es un día perdido’. ¡Síguela a rajatabla!

-Sagitario: No crees en la perfección, y no te dejas engañar por las caras bonitas que por dentro están podridas. Tienes mucha inteligencia, y ese es tu fuerte, por eso la frase que dice: ‘Las personas imperfectas son las más bellas’ es perfecta para ti.

-Capricornio: Estar rodeado de tu gente es algo sumamente importante para ti, ¡sin amigos crees que no existe nada! Por eso la frase ‘Dame un amigo y dominaré el mundo’ te va que ni pintada. Si tienes alguien en quien confiar al lado, no necesitas nada más.

-Acuario: Eres una persona ansiosa, y todo lo quieres para ayer. Este nerviosismo se define con ‘No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy’. Porque si pudieras, ¡estaría todo hecho desde hace mucho tiempo!

-Piscis: Sueles ser supersticioso, por eso cuando algo va bien en tu vida, no quieres cambiarlo, ¡como dice la frase ‘Cuando algo está bien, no lo toques’! Aunque la gente no la entienda, para ti es una filosofía de vida. ¿Y quiénes son los demás para cambiarla? ¡Nadie!