La música no entiende de fronteras, pero los astros sí pueden darte una pista de por dónde tirarás a la hora de mover tu cuerpo. Prueba con nuestras propuestas para seguir el ritmo del zodiaco, tu bienestar sideral (y musical) te lo agradecerá.

- Aries. Precisamente has conocido a alguien que “mueve” por dentro. Tiene una personalidad arrolladora y allí donde vas, te acuerdas de él o ella. Tu canción de la semana será en inglés y cantada por Bruno Mars.

- Tauro. Vas a estar algo más profundo de lo normal, Tauro. Esta semana mirarás mucho tus sentimientos y cómo expresarlos. Sin duda, Beret será quien ponga banda sonora a tus días.

- Géminis. Esta semana vas a tener un punto de humor y de hacer reír bastante divertido. Vas a optar más por el modo vacile y, en ese sentido, no te irá nada mal. Por eso, tu canción de la semana será una de Don Patricio.

- Cáncer. Parece que esta semana vas a estar “muy perro” y es que no sabemos muy bien por qué, últimamente te subes por las paredes. Quizás sea la proximidad de la Navidad. ¡C. Tangana pondrá ritmo, melodía y letra a tus días!

- Leo. No te apetece seguir a las masas y estos días lo vas a tener demasiado claro. Quieres destacar, ser diferente y hacerte diferenciar por actuar y decir cosas diferentes. Por eso, podemos decir que los Leo estáis buscando buscando siempre la innovación pero sin perder la esencia. Rosalía es tu artista y "Malamente" tu canción.

- Virgo. Te cuesta bastante hablar y contar tus sentimientos. Abrirte es uno de los procesos más difíciles que siempre vives pero, cuando la necesidad aprieta, lo acabas haciendo. Esta semana te tocará reabrir ciertas heridas y nada como Shawn Mendes para curarlas.

- Libra. Amigos, momentos irrepetibles, etapas, risas, lloros… A veces nos paramos a pensar todo lo que hemos vivido con la gente que nos importa y solo podemos estar agradecidos. En este sentido, hay artistas a los que se les da genial expresar sentimientos y cuando escuchamos o cantamos sus canciones, las hacemos nuestras. "Beautiful people", de Ed Sheeran es un buen ejemplo de ello y será tu canción de la semana.

- Escorpio. Vivirás zonas opuestas esta semana. Por un lado, la euforia de una buena noticia y, por otro, el cansancio de arrastrar algunas cosas durante bastante tiempo. Tanto para momentos en los que necesites animarte como para celebrar esa alegría, "Ritmo" (de The Black Eyed Peas y J. Balvin) y "Baila conmigo" (Dayvi, Victor Cárdenas feat Kelly Ruiz) serás tus temazos estos días.

- Sagitario. Has pasado unas semanas viviendo muy rápido y ahora empiezas a relajarte y a vivir con más calma. ¡Son días de disfrutar! Y de tranquileo… O como bien dice Lérica, de Tranquilote. ¡Ojo a tu temazo de esta semana!

- Capricornio. Estos días vivirás unas situaciones que te identificarán un poco con algunas letras de trap. Quizás ese sea el motivo por el que Bad Bunny sea tu artista y ponga ritmo a tu semana.

- Acuario. La fuerza que no has tenido durante mucho tiempo la reunirás durante esta semana de noviembre. Te sentirás imparable y con la oportunidad de hacer mil cosas que hace tiempo no hacías. Las canciones motivante de Sia serán quienes pongan la banda sonora.

- Piscis. Siempre te ha gustado ser diferente pero no porque quisieras destacar sino porque no te llamaba la atención lo típico. Esta semana esta forma de ser se acentuará y tirarás por lo alternativo. ¡"Bad Guy", de Billie Eilish, es tu temazo!