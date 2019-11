Rosalía ha compartido en sus redes sociales cómo vivió los momentos posteriores a su actuación en los premios MTV EMA 2019 de Sevilla el pasado 3 de noviembre. A ritmo de palmas, todo su séquito de bailarinas y cantaoras la acompañaron por el backstage jaleando el nombre de la reina del Tra trá.

Con aparentes ganas de 'roneo' y vaso de cubata en mano, la cantante catalana pasa de 'las normas' y decide continuar la fiesta junto a todos sus compañeros. En el vídeo se puede ver cómo los seguratas le indican que debe continuar hacia delante pero Rosalía no puede contener sus ganas de pasarlo bien y se cuela por debajo del brazo de uno de los guardias de seguridad para reunirse con su corte.

Después de estar dando conciertos por medio mundo, Rosalía actuaba en casa y eso se notaba. La actuación de la cantante de 'Malamente' no fue otra cosa más que una fiesta y toda una declaración de intenciones. Alrededor de medio centenar de personas se subieron al escenario con Rosalía para interpretar 'Di mi nombre' creando una especie de electro tablao flamenco.

En todo momento se puede ver lo bien que se lo pasan. Seguro que a ti también te ha recordado a cuando estás en la discoteca con tus amigas y de pronto empieza a sonar, por ejemplo, 'Con altura' y te posee el duende haciendo palmas y levantando los brazos en el aire.

A pesar de que se coló otro fallo en la realización de la actuación, el vídeo ha llegado a ser el número uno de las tendencias de Youtube. Justo en el momento en el que el público enloquece (minuto 1:07), la cámara enfoca a una de las gradas pero no se llega a poder ver nada porque está sin iluminar por lo que aparece una imagen en negro.

Rosalía repite la estructura que ya pudimos ver en la gala de los premios Goya aunque esta vez con una puesta en escena mucho más festiva y no tan intimista como la de 'Me quedo contigo' (con la que muchos terminaron de pillarse definitivamente por la cantante). Vuelve a apostar por los colores rojos y negros, apasionados y elegantes y, en cuanto al estilismo escogido, parece haberse inspirado en sus amigas las hermanas Kardashian con un look de toques armenios pero siempre fiel a su estilo. ¿Qué te parece?