La actuación de Rosalía en los VMAs ha sido de las más comentadas este año, además de ser la primera artista española en llevarse uno de estos preciados galardones. Y no se llevó uno, sino dos de los cuatro premios a los que estaba nominada: el de Mejor Coreografía y el Mejor Vídeo Latino, ambos con la canción 'Con Altura'.

Sin embargo, pese a sus dos merecidos premios, lo que suscitó los comentarios de todos los fans fue la espectacular puesta en escena y uno de los detalles más comentados la puerta de la feria de abril que plantó en pleno agosto y en medio de Nueva Jersey ante 20.000 personas. ¡Y olé!

Seguro que ya has visto la actuación de Rosalía en estos premios (y si no lo has hecho todavía, ¿en qué mundo vives?), que cuenta con casi tres millones de reproducciones en Youtube. La cantante catalana levanta pasiones allá adonde va y hasta las mismísimas hermanas Jenner (Kylie y Kendall) se rindieron a sus pies subiendo stories a Instagram celebrando su performance. Sin embargo, seguro que no te diste cuenta de un pequeño fallito.

Quién si se ha dado cuenta y ha decidido compartirlo con el mundo a través de sus redes sociales es Javier Pageo, escenógrafo y director artístico. En el vídeo te dejamos todo lo que tienes que saber sobre este error. Si eres una persona con un poco de 'TOC' ya no volverás a ver la actuación con los mismos ojos.

Que Rosalía haya llegado hasta ahí no es moco de pavo. Esto representa el ascenso meteórico de la cantante y la reafirma como estrella internacional. Dejó a todos deslumbrados tanto por la puesta en escena, el vestuario, el maquillaje, así como por la coreografía. Y la voz. Rosalía ha conseguido embelesar al público internacional cantando en español y aportando un estilo muy personal con tintes flamencos, algo que hasta entonces nadie había logrado. La joven artista es consciente de ello y quiso dar las gracias por esta oportunidad a través de su cuenta de Instagram.

Los temas que la cantante seleccionó para su actuación fueron 'A Ningún Hombre', 'Yo x Ti, Tu x Mi', su último single que interpretó por sorpresa junto al cantante Ozuna y 'Aute Cuture'.

La diva Rosalía no nos deja de sorprender y no podíamos esperar menos de ella en esta actuación, un envoltorio perfecto para una actuación perfecta. Pero, como en la vida no todo es color de rosa, hasta las divas la pifian y nuestra estrella tampoco podía ser menos. No te pierdas el vídeo donde te contamos de qué fallo se trata.

