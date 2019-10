Tus amigas, tus hermanos, tus primos… todos tienen Instagram. Pero, ¿te imaginas que también lo tuviera tu abuela? Y ya puestos, ¿te entra en la cabeza la posibilidad de que pudiese arrasar en ella? Pues estos abuelos tienen encima todo el flow porque con cada publicación que suben, triunfan.

1.- @baddiewinkle

Esta abuela tan adorable fotografía todos sus looks, se hace selfies, posa con los últimos gadgets del mercado… ¡y cada publicación que hace es un auténtico boom! Cuenta con más de 3 millones de seguidores fieles a todas sus aventuras:

2.- @Dumphil

Sus followers saben que las poses no entienden de edades, ¡y que en personas mayores pueden ser cool! Ojo porque Dumphil, gracias a su éxito en redes sociales, ha creado su propia agencia de representación, que gestiona la carrera de otros modelos como él.

3.- @irvinrandler

Si hay algo que no tiene este instagramer es vergüenza, ¡porque se pone todas las tendencias del momento y las enseña en la red sin ningún reparo! No puedes decir que este hombre no mola cuando veas esta foto:

4.- @bonpon511

La ternura te conquistará con cada publicación que vas a encontrar en esta cuenta, la de un matrimonio japonés que siempre conjunta sus estilismos y posan igualitos. ¡Tienen casi 800 mil seguidores!

5.- @1000waves

Esta abuela adorable se ha apuntado a Instagram gracias a su nieta. La joven se dedica a tejer con una técnica artesanal y la abuela decidió ayudarle a dar visibilidad a sus creaciones posando con ellas en la red. El resultado es un perfil súper divertido con mogollón de prendas originales y con más de 40.000 seguidores.

6.- @fashiongrandpas

Y por último, una cuenta que no pertenece a un solo abuelito, ¡sino a muchos! Porque su dueño se dedica a inmortalizar todos los abuelos estilosos que ve por la calle. ¡Podríamos decir que es un auténtico cibercazatalentos! Y salen todos más que favorecidos, tanto que ya van por 20 mil seguidores, ¡y subiendo!

¡Cuidado no fotografíe a tu abuelo! Y, por qué no, antes de que él lo haga, proponle a tus abuelos probar suerte en Instagram, ya sea junto a ti o por separado. Aunque al principio les parezca un lío puede que acaben totalmente enganchados y modernizados. ¡Y si ya no tienen pareja podrán ligar al modo del siglo XXI, a base de likes y de mensajes directos! ¿Te animas a tener un abuelinstagrammer?