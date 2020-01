Capricornio: Las personas de este signo, que cumplen años entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, suelen ser personas conservadoras, realistas y a las que cuesta mucho llegar a conocer. Si quieres entablar amistad con un capricornio debes armarte de paciencia. La misma que necesitas para ver ‘El irlandés’, una película que dura casi tres horas y media. ‘El irlandés’ reúne a grandes leyendas del cine como Robert De Niro y Al Pacino, y cuenta los entresijos del crimen organizado y la conexión que este tiene con la política.

Acuario: Los nacidos bajo el signo de Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero, suelen tener un carácter muy abierto y social. Además, son amantes de los buenos libros. Este año lucha por la carrera de los Oscar la adaptación de un clásico de la literatura: ‘Mujercitas’ de Louisa May Alcott. Una película que seguro que los acuario disfrutan por su reinterpretación del libro y su visión feminista.

Piscis: Los piscis, que vinieron al mundo entre el 19 de febrero y el 20 de marzo, se caracterizan por ser personas muy profundas y que siempre están dispuestas a mostrar su apoyo a las personas que más quieren. Una película que destaca por la puesta en valor de estos valores, y que ha sido nominada a mejor canción, es 'Frozen II: El reino de hielo.' Elsa necesita saber de una vez quién es en realidad y de donde proceden sus poderes, mientras que su hermana Anna la apoya en todo momento aunque eso pueda ponerla en peligro.

Cartel promocional de la película Frozen II | Disney

Aries: Las personas nacidas entre el 21 de marzo y el 19 de abril comparten el signo de Aries. Estos suelen ser apasionados y tienen un carácter y temperamental. Entre los nominados a los Oscar, el que más ha levantado pasiones entre el público por su interpretación ha sido el actor Joaquín Phoenix con su 'Joker'. Phoenix se mete en la piel de un cómico fracasado que padece una enfermedad mental que se sume en la marginación.

Tauro: Tauro es un signo del zodíaco que tiene como característica principal la tozudez. Sin embargo, aquellos nacidos entre el 20 de abril y el 20 de mayo, también son prácticos, leales y estables. Si hay un personaje de las películas nominadas a los Oscar que englobe todos esos valores este es Cliff Booth, el personaje que interpreta Brad Pitt en 'Érase una vez en Hollywood'. Parafraseando el discurso de Pitt dijo al ganar el Globo de Oro, los tauro también compartirían la tabla (del Titanic) con su mejor amigo.

'Joker' de Joaquin Phoenix | Warner Bros.

Géminis: Los Géminis, nacidos entre el 21 de mayo y el 20 de junio, son intelectuales y analíticos. Con estas características encontramos en la lista de los nominados a los Oscar la película ‘Los dos papas’, que relata la lucha entre el papa Francisco y el papa Benedicto por defender dos maneras distintas de entender la religión. El veterano Anthony Hopkins ha sido nominado a mejor actor de reparto por meterse en la piel del papa Benedicto.

Cáncer: Los nacidos bajo el signo de cáncer, entre el 21 de junio y el 22 de julio, suelen ser personas emocionales que se preocupan mucho por su hogar y su familia y que son capaces de empatizar con el sufrimiento y dolor de los demás. Así es la película ‘Historia de un matrimonio’, protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson, que narra la cruda realidad de la vida en pareja.

Leo: el signo del León, hace que los nacidos entre el 23 de julio y el 22 de agosto sean personas fuertes físicamente e inspiradoras. Esto es lo que ‘1917’ de Sam Mendes ha desprendido desde que saliera a la luz el primer tráiler. Una película que algunos se aventuran a considerar ya como un clásico del cine por estar realizada en plano secuencia casi en su totalidad.

'1917' | Universal Pictures | eOne

Virgo: A las personas de este signo les gusta el lujo y los bienes materiales. Si naciste entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre, te mola la panojita. No hay película que mejor represente este mundo que ‘Le Mans ‘66’, que cuenta la historia de la creación del primer coche de super lujo, el Ford gt. Sin duda, una película destinada para los Virgo.

Libra: Los Libra tienen muchas cosas buenas y una de ellas es que no toleran las injusticias. Los nacidos entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre podrían convertirse, si quisieran, en superhéroes como es el caso de los Vengadores, que se han colado en los Oscars como nominados a mejores efectos especiales. Si todavía no la has visto, tu película es ‘Vengadores: Endgame’.

Póster internacional de 'Vengadores: Endgame' | Marvel

Escorpio: Si eres Escorpio te caracterizas por ser una persona misteriosa. Tu personalidad casa muy bien con la trama de la película que pone fin a la saga de Star Wars. En ‘Star Wars: El ascenso de Skywalker’ se descubre la incógnita de a qué familia pertenece realmente Rey y cuál es el futuro de los jedis.

Sagitario: Las personas nacidas entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre son creativas e idealistas. Características que combinan muy bien con la película coreana ‘Parásitos’, que no deja indiferente a nadie. ‘Parásitos’ ha sorprendido por hacerse con cinco nominaciones en la lista de los Oscar: Mejor Diseño de Producción, Mejor Guión Original, Mejor Película en Lengua Extranjera, Mejor Edición, Mejor Director y Mejor Película.