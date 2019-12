- Aries: El comienzo del año se presenta tumultuoso. Eres un signo valiente y brutalmente sincero, y pides lo mismo que das en tus relaciones, así que te puede costar un poco más encontrar a tu media naranja. Cuando lo consigas, la espera merecerá la pena.

- Tauro: Pasionales como pocos, los Tauro saben de primera mano lo que es pasarlo mal a causa de un amor no correspondido. Quiérete todo lo que te permita el corazón y borra de la lista a aquellos que no tienen hueco para ti. No merecen la pena.

- Géminis: La dualidad de tu ascendente astral te hace tener momentos de euforia y otros de bajón, de no saber qué es lo que falla. Aclárate primero tú y después estarás en condiciones de pedir lo mismo a los demás.

- Cáncer: Tu carácter tolerante y bondadoso te va a abrir las puertas de tener relaciones bonitas y duraderas, lo único que tienes que hacer es interpretar correctamente las actitudes de los demás hacia ti. Un buen gesto no significa que esa persona esté loca por ti, pero puedes construir poco a poco con gente que te gusta y creas que tienes posibilidades.

- Leo: 2020 también pinta bien para los nacidos bajo el influjo de este signo. Si no estás ya en un compromiso, estrenarás la década con una fogosa relación que te agotará emocionalmente, pero merecerá la pena solo por la experiencia de algo nuevo.

Horóscopo | Getty

- Virgo: Igual que Leo tiene expectativas muy buenas, los Virgo van a tener que esperar un poco más. Y no porque no resulten atractivos a los ojos de los que les rodean, sino porque ellos mismos deciden muy a menudo que en este momento les apetece estar solos.

- Libra: Lo de la balanza como símbolo no es casualidad, porque los que tienen el influjo de Libra ponen en una báscula los pros y las contras. Déjate llevar un poco más por tu instinto primario en los próximos 12 meses, te irá mejor.

- Escorpio: No va a pasar ni un mes hasta que quedes prendado de alguien que no te esperabas. Vete preparando los planes de San Valentín, que seguro que para entonces estás perdido en las redes del amor.

- Sagitario: Enamoradizo y alocado como pocos, el final de 2019 te va a traer el recuerdo de alguien que creías desaparecido de tu vida y te replantearás si la actitud que tomas frente a las relaciones sentimentales es la mejor para seguir creciendo en pareja. Reflexionar siempre es bueno.

- Capricornio: Otro de los signos a los que le sonríe la fortuna, y de nuevo será casi sin planearlo. Un momento de confianza con esa persona especial hará de vuestra relación algo mucho más profundo de lo que venía siendo hasta ahora.

Símbolo de Sagitario | Getty

- Acuario: Meses moviditos se avecinan en las aguas. Otros pueden pensar que andas despendolado, pero tú sabes lo que quieres y hasta que no des con esa persona no vas a dar segundas oportunidades a aquellos que te han decepcionado. Y haces muy bien, que conste.

- Piscis: Tienes que admitir que a veces es bueno decir adiós, y esa es la razón por la que no dejas que las relaciones se marchiten del todo. Ya sabes lo que es despedirte de alguien cercano porque no acabas de conectar, y si ahora estás en la misma situación de no ver futuro a lo que tienes, no temas en volverlo hacer. Es lo mejor para ti y para la otra parte.