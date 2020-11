La indignante reacción de los influencers pillados montando una fiesta en Marbella en plena pandemia

Este pasado fin de semana ha tenido lugar una fiesta que ha reunido a al menos 40 influencers en una villa de Marbella. El periódico Málaga Hoy denunciaba esta reunión masiva, que fue intervenida por la Policía Local de Marbella ante el incumplimiento de las medidas de seguridad.

En torno a las 21:15 horas del pasado sábado 14 de noviembre, la Policía se personó en esta villa situada en una urbanización de San Pedro de Alcántara para identificar a los asistentes y proceder a desalojar la vivienda ya que no estaban respetando las distancias de seguridad, superaban el máximo de aforo permitido (seis personas) ni llevaban mascarillas.

Esta fiesta se ha celebrado dentro de un evento organizado por la agencia de representación de influencers HelloSaturday. Un evento que duraba varios días, desde el 12 al 16 de noviembre, y que ha contado con diferentes actividades como una jornada de Paintball o la visita de Omar Montes.

Además de estas medidas de seguridad, se habrían quebrantado otras como las restricciones de movilidad entre provincias. Y es que entre los asistentes se encuentran influencers como Where is leto, Davida Twerk, Alexalcolado, jajalexruiz o flexcidine_,de diferentes comunidades autónomas de España. Andalucía se encuentra blindada ante los altos casos de contagios. No se puede entrar en Andalucía sin justificación ni se permite el desplazamiento entre los municipios que se encuentran dentro de esta.

La Policía ha levantado 23 actas con propuesta de sanción que dependen de la Junta de Andalucía. A esta le corresponde ahora investigar y determinar si finalmente estas actitudes conllevan una sanción.

Desde la organización del evento aseguraban que se cumplirían todas las medidas de seguridad para garantizar la salud de los participantes. En uno de los vídeos, compartidos en redes sociales, se puede ver a los promotores del evento recibiendo a algunos de los invitados tomándoles la temperatura con un termómetro y rociándoles los pies con aerosol.

Precisamente, uno de estos invitados que aparece en el vídeo, Ion Ander Ugarte, se ha pronunciado al respecto y ha indicado que se trataba de la grabación de un videoclip: "A ver, chavales, no os rayéis porque todo lo que está diciendo la televisión es mentira. Estamos aquí seis o siete personas en esta casa ahora mismo. Aquí no ha venido nadie cuando estábamos grabando el videoclip, que había más de 10 personas sí, pero estábamos grabando el videoclip", ha explicado en una historia de Instagram.

"Es por trabajo", dice @iizanhm_ que se encuentra detrás mientras Ángel Lara Poveda se burla mirando a cámara y haciendo con las manos como si estuviera esposado: "Estamos detenidos, mira la celda que bonita, mira que guapa".

"No mintáis, hermanos, no nos ha puesto multa nadie, vino la poli y no nos dijo nada", ha reconocido Ángel Lara Poveda al tiempo que Izan seguía insistía en que se trataba de trabajo: "Vino (la Policía), estábamos unos cuantos aquí por lo del videoclip y ya está".

No son los únicos. @jajalexruiz hasta ha compartido un vídeo en el que parece haciendo 'balconing' durante el evento seguido de su reacción al ver que aparece en las noticias por saltarse las restricciones de seguridad en mitad de una pandemia.

Los comentarios de esta publicación se han llenado de personas indignadas con la situación que les intentan hacer entrar en razón comparando: "¿Hay que felicitaros por eso?", "no hace nada de gracia" o "Mientras hay sanitarios arriesgando sus vidas, gente muriéndose y personas intentando llegar a fin de mes, hay personajes como este creyéndose “importante” por hacer una fiesta en una pandemia".

En Twitter también hay personas comentando lo ocurrido.