'BARCELONA IS ON FIRE' (Barcelona está ardiendo): así titulaba Elena Rybalchenko la publicación de Instagram que ha hecho que más de alguno se lleve las manos a la cabeza. Y es que nadie niega que se trate de una bonita instantánea... si no fuera porque muchos la han criticado por escoger el peor momento y lugar para hacérsela.

‘Fitness Mama’, tal y como es conocida esta modelo rusa en sus redes sociales, aprovechaba los diferentes disturbios que se han producido en Barcelona durante estas dos últimas madrugadas para sacar lo que ella consideraba una buena foto.

Quizá pensó que sacar partido de la delicada situación que atraviesa la ciudad condal era una buena idea para aumentar su repercusión, o quizá fue un despiste, pero las reacciones de los usuarios no tardaron en producirse.

Desde un suave 'Are you kidding?' (¿Estás de broma?) de @gemmatheway hasta comentarios más elevados de tono, como el de @marta.hari, 'shame on you. Totally disrespectful to Barcelona, Catalans and Spanish' (Me das vergüenza, esto es una completa falta de respeto hacia Barcelona, los catalanes y los españoles). El caso es que no son pocos los seguidores que no se han quedado con las ganas de criticar la acción de la influencer.

Sin embargo, como bien reza el dicho, 'para gustos los colores', y no todo el mundo ha entrado al trapo para criticar. También hemos encontrado algún defensor de Elena, como @eiraschepper, que decía: 'People like to hate, I am here to thank you for sharing what is happening right now from your point of view' (A la gente le encanta odiar, yo estoy aquí para darte las gracias por mostrarnos lo que está sucediendo desde tu punto de vista).

Lo que sí está claro es que la publicación de 'Fitness Mama' no ha dejado indiferente a nadie. Y tú, ¿crees que vale todo para conseguir el follow?