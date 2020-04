Twitter, TikTok o Facebook están teniendo un importante papel para ayudar a la gente en el confinamiento. Son redes sociales que sirven respectivamente para estar al tanto de la actualidad, para hacer chorradas musicales que levantan el ánimo o simplemente para hablar. Son tres cosas que también se pueden hacer en Instagram, pero con matices.

La plataforma siempre ha sido un escaparate de fotos bonitas, encuadres maravillosos y lugares superchulos a los que hemos ido, ya sea en nuestra ciudad o en algún sitio muy lejano. Pero por desgracia, nos va a tocar una buena temporada en la que lo más exótico que veremos será lo que pase por delante de nuestra ventana.

El mayor problema reside en un servicio que no se puede desactivar, conocido como “Recuerdos”. Son mensajes automáticos que te dicen que tal día de tal año estabas en un país diferente, en la playa, o simplemente con amigos, algo que no cae del todo bien cuando no puedes hacer ninguna de esas cosas.

Igual que YouTube o la propia Instagram han adaptado sus políticas de uso para perseguir la difusión de noticias falsas sobre la pandemia, quizá los responsables de esta red deberían permitir que se pudiera suspender temporalmente la notificación de “Hace un año”.

Las quejas se han multiplicado en Twitter, donde el mensaje siempre es el mismo: “no hace falta que me recuerdes cosas que no puedo hacer”. Y con razón, porque absolutamente todos los ciudadanos estamos en la misma situación.

Las notificaciones son en realidad un truco que usa Instagram para animarnos a utilizar la plataforma, si bien está claro que sería más efectivo el sistema si no estuviéramos en una situación de emergencia.

Seguro que ese sistema sigue funcionando cuando todo vuelva a la normalidad, y cruzamos los dedos para que los datos sanitarios sean lo bastante favorables como para recuperarla en breve. Hasta entonces, una pausa en los “Remember” es muy posible que nos viniera muy bien a todos.