Jaime Altozano revela el verdadero motivo por el que está desaparecido de YouTube

Si echabas de menos a Jaime Altozano por YouTube, nos complace anunciarte que ya está de vuelta. El músico ha subido un nuevo vídeo a su canal en el que ha revelado el verdadero motivo por el que ha estado ausente de esta plataforma, y es que ha estado durante los últimos seis meses preparando un proyecto secreto: "He publicado tan solo dos vídeos en seis meses, he cerrado el Patreon durante un montón de tiempo y es porque he estado día y noche trabajando en un proyecto que creo que a algunos os va a cambiar la vida".

El proyecto al que se refiere Altozano en 'Musichacks', una plataforma que ha creado para que puedas aprender a tocar el piano con un método propio de enseñanza que ha desarrollado. Hay dos tipos de curso: el de nivel básico y el de nivel intermedio y cada uno de ellos cuesta aproximadamente unos 50€. Un precio bastante asequible y que puede ser el regalo perfecto de Navidad para ese amigo, pareja o familiar que siempre ha querido aprender a tocar el piano.

Jaime Altozano defiende que no hace falta asistir al conservatorio durante años ni empezar desde pequeñito para saber tocar el piano. De hecho, lo que pretende es "hackerar la curva de aprendizaje", de ahí es de donde viene el nombre, y enseñar a los alumnos que se apunten a los cursos a tocar algunas de sus canciones favoritas en muy poco tiempo sin que resulte frustrante.

Parece magia, pero no lo es. Lo que hace Altozano es enseñarte los "conceptos correctos en el orden correcto" para que de esta manera puedas tocar casi cualquier canción en el piano. Le declara así la guerra a las partituras y apuesta por lo acordes.

El curso de piano básico consta de más de 100 vídeos y está dividido en diferentes bloques y el músico garantiza que cuando lo termines sabrás tocar canciones como la 'Tusa' de Karol G y Nicky Minaj, 'Tú me dejaste de querer' de C. Tangana, La Húngara y el Niño de Elche, 'Havana' de Camila Cabello, 'Shake it off' de Taylor Swift o 'Perfect' de Ed Sheeran.

Mientras que con el nivel intermedio hay más de 150 vídeos donde ya habla de conceptos más complejos.