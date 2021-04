Justin Bieber lanza por sorpresa 'Freedom', un EP de inspiración góspel

Justin Bieber ha querido tener un detalle con sus seguidores como regalo de Pascua. El cantante ha lanzado por sorpresa nueva música. Se trata de 'Freedom', un EP conformado por 6 canciones de inspiración góspel.

El artista canadiense ha sorprendido con la salida de 'Freedom' en todas las plataformas justo el domingo de Resurrección. Un EP que continúa la necesidad de transmitir a su público esperanza en estos tiempos tan raros y duros, así como servirles de apoyo y acompañamiento frente a la soledad, al igual que ha querido hacer con 'Justice', su sexto álbum de estudio que salió a la venta el pasado 18 de marzo.

Cinco de los seis temas son colaboraciones entre las que se encuentra Chandler Moore, conocido como "un Rey David moderno", líder de adoración, compositor e instrumentista. También participa Tory Kelly, cantante representada por su mismo manager, Scooter Braun, y con quien la hemos podido ver cantando en una reunión junto a Shawn Mendes también.

Con 'Freedom', Justin Bieber explota su faceta más devota con letras que dicen que no hay nada mejor que Dios, y en las que pide y reza por todas las personas que escuchan su música: "Rezo por todas las personas que están escuchando esta canción ahora mismo. Pido paz, alegría, confianza", comienza a decir Bieber al final de 'We're in this together'. "Muchas gracias a la persona que escucha esto ahora mismo", continúa diciendo y pasa a lanzar un montón de bendiciones, "todo va a ir bien, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús", termina diciendo la canción.

No sería de extrañar que después de esto, Kanye West, que tiene su propio coro de góspel con el que realiza sesiones algunos domingos, quisiera colaborar con el canadiense. Parece que Bieber le sigue los pasos al ex de Kim Kardashian y cada vez siente más cerca la llamada de la religión cristiana. Y es que el joven de 27 años ha visitado una prisión para predicar la palabra de Dios junto a su mujer Hailey Bieber y su pastor de confianza.