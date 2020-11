Shawn Mendes y Justin Bieber hacen las paces con 'Monster', su primera canción juntos

Shawn Mendes y Justin Bieber tiene una colaboración. Los cantantes canadienses han aunado fuerzas en 'Monster', que verá la luz el próximo viernes 20 de noviembre. De esta manera, los artistas entierran el hacha de guerra después de años de desencuentros públicos.

'Monster' es el segundo single del nuevo disco de Shawn Mendes, 'Wonder'. Un disco del que el joven está muy orgulloso y que considera como el mejor de su carrera. Mendes reveló el tracklist de este álbum con la aparición de un invitado sorpresa que acaba de confirmar que se trata de Justin Bieber. En la portada del sencillo se puede ver ambos sentados sobre un bloque blanco y rodeados por niebla.

Los rumores ante esta posible colaboración surgieron el pasado mes de julio cuando el manager de Bieber, Scooter Braun, compartió en su Instagram un vídeo en el que se podía ver a Shawn tocando el piano junto a Justin y Tori Kelly.

A principios de octubre, Shawn Mendes fue preguntado por esta posible participación en una entrevista para Capital FM y el joven cantante sembró la duda diciendo que no podía "confirmar ni negar" nada. "Es realmente genial tenerlo como mentor en muchas formas, sólo para hablar de cosas con él, porque no hay mucha gente que haga este tipo de cosas", comentaba en esa entrevista dejando ver que no quedaba ni rastro de su pasada enemistad.

La historia de desencuentros entre ambos cantantes viene de largo. Al igual que Bieber, Mendes se hizo famoso gracias a sus covers en YouTube y siempre ha admirado a Justin como artista, además de que son canadienses. Esto ha provocado que, inevitablemente todo el mundo los comparara enfrentándolos para luchar por el título de 'príncipe del pop'.

También entra en juego Hailey Bieber. La actual esposa de Justin Bieber tenía una relación muy cercana con Mendes. Ambos aparecieron juntos en la alfombra roja de la gala MET de 2018 y levantaron los rumores de un posible romance. Aunque ambos lo desmintieron aludiendo que solo eran buenos amigos y al poco tiempo Hailey se comprometió con Bieber. Shawn terminó reconociendo a la revista Rolling Stone que se encontraban en algo así como una friendzone: "Ni siquiera quiero ponerle una etiqueta. Creo que fue más una zona de limbo".

Después de esto, también ha sido muy sonado el desplante de Mendes a Bieber cuando coincidieron en un evento en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y es que el cantante de 'Señorita' pasó olímpicamente de saludar al artífice de 'Lonely'.

Los propios artistas han bromeado con el asunto en redes sociales. Justin ha publicado un vieja entrevista en la que le hablan de Mendes y él pregunta que quién es. Mientras, Shawn le ha respondido con una foto de él y Jacob Tremblay, el actor que hace de Bieber de pequeño en el videoclip de 'Lonely' diciéndole "¿no recuerdas que nos hicimos esta foto juntos?" A lo que Justin ha comentado: "Este chico piensa que puede darme una paliza en hockey".

De esta manera parece que los cantantes han hecho las paces, al menos por el momento. Sin embargo, ahora se plantea la siguiente duda: ¿cómo habrá afectado esta colaboración a la relación entre Shawn Mendes y Taylor Swift?