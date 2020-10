'Lonely' de Justin Bieber: el videoclip donde se muestra como un 'juguete roto'

Justin Bieber acaba de estrenar 'Lonely', una canción en la que habla sobre la soledad de la fama y cómo le ha afectado en su vida haberse convertido en ídolo de masas desde pequeño. Una canción para la que ha contado con Benny Blanco, con quien participó en 'Love Yourself'.

También ha colaborado Finneas. Una participación cuanto menos curiosa, ya que se trata del hermano de Billie Eilish, artista que es fan acérrima de Justin Bieber desde pequeña, que ha alcanzado la fama también en plena adolescencia, y por la que Justin ha mostrado su preocupación.

"Cuando él (Benny Blanco) y @finneas me mostraron esta canción, para ser honesto, fue difícil de escuchar considerando lo difícil que fue pasar por algunos de estos capítulos. Entré en el estudio y canté a través de él, lo cual no fue fácil, pero empecé a ver la importancia de contar esta historia. ¡Me hizo darme cuenta de que todos nos sentimos solos a veces! Siendo alguien en mi posición creo que es poderoso para expresar la vulnerabilidad y por eso creo que esta canción es tan poderosa! Y @jacobtremblay tiene tanto talento. Fue emocionante verle tocarme desde fuera mirando hacia dentro", ha expresado el cantante en sus redes sociales.

Como decíamos, la letra habla de lo solo que se ha sentido a pesar de llenar estadios: "Todo el mundo conoce mi nombre ahora", "Tal vez cuando sea mayor todo se calme pero me está matando ahora" o "Todos conocen mi pasado ahora como si mi casa fuera siempre de cristal y, tal vez, ese es el precio que pagas por el dinero y la fama a temprana edad", son algunas de los lapidarios versos que canta.

Para acompañar a esta letra en el videoclip aparece Jacob Tremblay, actor canadiense de 14 años que ha participado en películas como 'La habitación' o 'Wonder'. Tremblay se mete en la piel de Justin Bieber con el mismo característico vestuario que este llevaba en su primera gira mundial: chaqueta blanca, sudadera con capucha morada, pelito con flequillo y gorra.

Unas imágenes que los auténticos fans, los beliebers, han sabido identificar con algunas escenas de su película 'Never Say never' cuando está en el backstage antes de subirse al escenario del Madison Square Garden. Sin embargo, en lugar de encontrarse una grada abarrotada y con las entradas agotadas, el videoclip muestra un auditorio vacío con la única presencia de un Justin adulto que se mira a sí mismo.

Esto es un sentimiento y una realidad que a Marta, belieber desde los inicios de Justin no le sorprende: " Con 12 años yo pensaba 'se lo están cargando' y era una sensación de 'me gusta mucho' pero a la vez me da miedo y pena consumirlo como producto".

La decadencia del cantante se ha ido viendo a lo largo de los años. En 'Born to be somebody', el joven músico hablaba de la ilusión de alcanzar sus sueños y de estar destinado a ello. Más tarde, la fama comenzaba a pasarle factura y la soledad la afrontaba con escándalos, drogas y detenciones. En 'I'll Show You' comienza con la sensación de que su vida es una película que todo el mundo está viendo y con 'Lonely' confirma la batalla emocional y mental a la que se ha enfrentado.

"Me da tanta impotencia que él se sintiera solo cuando significaba tanto para tantísima otra gente", opina Marta al ver el videoclip. Una reacción compartida por el resto de beliebers y que han querido plasmar a través de las redes sociales.

Justin Bieber es consciente de su situación privilegiada y el altavoz que supone, por eso quiere que esta canción sirva para que otras personas que se sienten solas y lo estén pasando mal puedan buscar ayuda.