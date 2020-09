Kanye West afirma que humilló a Taylor Swift porque así lo quiso Dios

Kanye West continúa su guerra fría con Taylor Swift. Después de que se filtrara hace unos meses la conversación completa que tuvo con la cantante de 'Folklore' sobre la polémica con la canción en la que la insulta, el marido de Kim Kardashian ha recordado el episodio en el que comenzó el beef entre ambos.

El rapero se ha remontado hasta el año 2009, cuando se subió al escenario de los MTV Video Music Awards e interrumpió a Taylor Swift, que estaba recogiendo el premio a Mejor Vídeo Femenino por 'You Belong with Me'. No solo 'estropeó' su momento sino que le arrebató el micro y la humilló diciendo que ese premio se lo merecía Beyoncé por 'Single Ladies'.

Ahora, Kanye West, que ha hecho público su interés de presentarse candidato a la Casa Blanca, ha afirmado que lo hizo por petición de Dios: "Justo ahora, Dios está dándome la información y no me dará más información, eso significa que quiere que diga esto ahora. Si Dios no hubiera querido que subiera al escenario y dijera que Beyoncé tenía el mejor vídeo, él no me hubiera puesto en la primera fila".

"Me habría sentado en la parte de atrás y ellos lo habrían hecho en el primer premio y él no lo hubiera hecho tan ridículo, porque yo nunca había escuchado antes de esta persona y 'Single Ladies' es uno de los vídeos más grandes de todos los tiempos", ha continuado despreciando a Swift.

De esta forma, lejos de pedir perdón a la cantante o arrepentirse, intenta justificar sus actos diciendo que no quedó en ridículo porque fue obra de Dios.

Estas declaraciones las ha hecho durante su participación en el podcast 'Cannon's Class' del también rapero Nick Cannon. Además, ha confirmado que había estado bebiendo antes de subirse al escenario porque no quería asistir a la ceremonia ya que considera que los premios estaban amañados. Puedes escucharlo a partir del minuto 29:30.

Kanye West se ha manifestado como una persona profundamente religiosa y tiene hasta un coro cristiano donde actúa en las misas de domingo. Además, sufre trastorno de bipolaridad y hace un par de meses arremetió contra su mujer y su suegra públicamente en su cuenta de Twitter mientras sufría uno de estos episodios.