Los cantantes y artistas aparecen frecuentemente en tendencias de Twitter o YouTube cuando sacan un nuevo trabajo, pero no fue el caso de Karol G en la jornada de ayer. Resulta que la información del positivo en COVID-19 de la colombiana se filtró por una fuente desconocida, pero que sus representantes confirmaron como una noticia cierta.

Con miles de personas confusas por el contagio y extrañadas por la ausencia de un comunicado oficial, Karol dio un paso adelante hace unas horas para dar su versión de lo ocurrido y explicar qué le llevó a guardarse la información.

"Hace más o menos dos o tres semanas, me di cuenta que tenía el COVID y no lo quise hacer público por muchas razones", explicó en un Instagram Live, plataforma donde la siguen más 30 millones de fans. "No lo quise hacer público porque mis papás estaban lejos de aquí. No lo quise hacer público porque no quise preocupar a nadie".

"En mi familia somos personas que lo hacemos todo muy juntos y, de haber sido otro momento, lo más probable es que mis papás hubieran estado acompañándome porque siempre lo hacen. Simplemente no quise darles esa preocupación a ellos, que están lejos de mí, que no podíamos estar juntos", añadía.

Lo que le ha dejado un poco mosca es la filtración de la noticia, afirmando desconocer el origen y asegurando que fue muy discreta con todo el tema. "No sé si fue la persona que nos hizo la prueba, pero mi decisión fue no hacerlo público por eso, porque salía además mi sencillo, que ya estaba programado, y ninguna de mis intenciones era que la noticia fuera que tenía el virus y no mi canción".

Después de agradecer el tremendo apoyo que ha recibido desde que la noticia se hizo pública, explicó que el coronavirus le pasó factura en su salud: "fue súper difícil, súper doloroso, pero, en realidad, ya estoy saliendo de él. Hoy me hice la prueba, la que espero que esté ya negativa".

Además dio detalles de cómo se enteró de que lo tenía y cómo le afectó en su relación con Anuel AA. "Se hizo la prueba conmigo, salió negativa, y esa filtración es totalmente cierta. Hice cuarentena encerrada porque Emmanuel es una persona muy alérgica y creo que lo más responsable era separarnos hasta que yo estuviera bien. Él vino a visitarme dos o tres veces, pero obviamente él estaba fuera del piso y yo dentro de la casa".

Para terminar, un mensaje de concienciación que nunca viene de más: "Solo les puedo decir que se cuiden, que es una realidad, que es fuerte, que sentimos miedo, pero estoy bien gracias a Dios. Pude darme cuenta que hay personas que la han pasado muy mal. Aprovecho para decirles que tuvimos la oportunidad de tener un momento de pausa, que nos estudiemos a nosotros mismos y tratemos de estar positivos, que estemos sanos en casa y tratemos de darle un poco más de amor al mundo".