Kurt Cobain lleva más años muerto que muchos de sus oyentes llevan de vida. El líder de Nirvana desapareció tristemente de un género musical que él mismo inventó, dejando a una niña huérfana y a una mujer, también cantante, viuda. Lo malo es que a algún gracioso sin gracia se le ha ocurrido decir que las cosas no pasaron como todo el mundo cree.

El pasado 5 de abril se cumplieron 26 años desde que el mayor exponente del grunge dijera adiós con una despedida de lo más desgraciada: de un disparo que él mismo efectuó. Así lo aclara la policía de Seattle en un cuidadoso informe que publicaron en 1994, y que todo el mundo, desde su mujer a sus amigos íntimos pasando por compañeros de banda, dieron por bueno.

Pues bien, resulta que alguien que firma como Anonymous en las redes tiene, una vez más, la verdad absoluta. Y al menos esta vez añaden lo que ellos consideran una prueba de que Cobain estaba al tanto de la red de pederastia de Epstein, que supuestamente acabó con la vida de Paul Walker, Lady Di, Avicii y una lista de personajes públicos tan increíble como mentira. Los conspiranoicos además incluyen a Courtney Love -la viuda- como cómplice, basándose en pruebas de lo más aleatorias.

El vídeo en cuestión es un fragmento de una de las últimas entrevistas que dio el cantante junto a Krist Novoselic, el bajista de Nirvana, hablando de dónde saca la inspiración, cuándo comenzó a tomar drogas o qué cosas le preocupan en la vida. Y en cierto punto, en un fragmento donde no se oye la pregunta, ambos artistas hablan sobre un caso gubernamental y sobre una chica que fue violada numerosas veces en un acto que sucedió hace "30 o 40 años" y cuyos culpables ("gente poderosa") no habían pagado por ello. Que se sepa, Epstein no tenía relación alguna con el gobierno.

Novoselic apunta en ese momento a una isla y dice que "el gobierno oculta cosas", pero los que más ocultan son los que han seleccionado precisamente ese fragmento. Sin la pregunta de la entrevistadora no se puede saber a qué se están refiriendo, y los tuits de Anonymous dejan caer que se refiere a Jeffrey Epstein, la mente criminal detrás de una presunta red internacional de pedofilia. Epstein está confirmado como un agresor sexual, pero que los chicos de Nirvana estuvieran hablando de él parece muy improbable.

Para empezar, teniendo en cuenta cuándo se grabó la entrevista, "30 o 40 años" antes significa que Epstein tendría entre 11 y 21 años, un poco precoz para dirigir una red criminal. Señalan que el millonario tenía una isla y que es a la que se refiere Krist, sin embargo la lujosa propiedad del millonario violador estaba a 6000 kilómetros, y en dirección opuesta, a donde el bajista estaba apuntando. Muy buena vista tenía que tener para referirse a Epstein.

El último argumento que defienden los conspiranoicos es el más fácil de desmontar: dicen que la canción 'Rape Me' ('Viólame', en castellano) denuncia de manera críptica la red de prostitución infantil donde el pervertido magnate participaba.

Sin embargo, el propio Cobain dijo a Michael Azerrad -su biógrafo- la siguiente explicación: "La canción va sobre violaciones, sí, pero por ejemplo como las que he vivido [por culpa de los medios] en los últimos seis meses o un año, fácil". Se refería así al acoso al que estaba sometido por parte de algunos medios de comunicación, ávidos de tener noticias de la estrella, su mujer y su hija.

Una situación que según muchos de sus conocidos se sumó a sus problemas de salud y a la profunda depresión que sufrió durante gran parte de su vida. Dave Grohl, compañero en Nirvana y ahora líder de Foo Fighters, reconoció después de la muerte de Kurt que sabía que iba a morir joven: "A veces no puedes salvar a algunas personas de ellas mismas". Lo que sí puedes hacer tú es dudar de información no contrastada, y no colaborar en la difusión de bulos.