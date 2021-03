Kylie Jenner se defiende de las críticas después de pedir dinero para un maquillador

Kylie Jenner ha sido duramente criticada. El pasado domingo, la influencer compartió en su cuenta de Instagram un mensaje con el que animaba a sus más de 222 millones de seguidores a donar dinero para ayudar a Samuel Rauda, un maquillador que ha sufrido un accidente de coche y que necesita el dinero de forma urgente para poder pagar la factura de las intervenciones médicas.

En lugar de ver esto como un gesto solidario, las redes sociales han comenzado a criticar a la pequeña de las Kardashians por pedir dinero a sus seguidores en lugar de ayudarlo ella misma con su inmensa fortuna, ya que es una de las multimillonarias más jóvenes. Además, se ha creído falsamente que Samuel Rauda, 'Sam' como se refieren a él, es amigo cercano de la influencer, lo que ha agravado los comentarios de odio.

Debido a tanto revuelo, Kylie Jenner se ha pronunciado sobre el asunto aclarando que Rauda no es su maquillador profesional y que no mantiene ningún tipo de relación con él, aunque si que trabajaron juntos hace muchos años: "Creo que es importante que aclare esta falsa historia de que he pedido dinero a los fans y que no estoy pagando las facturas médicas de mi maquilladora. Sam no es mi maquillador y, por desgracia, ya no tenemos una relación personal, pero he trabajado con él hace unos años y creo que es el más dulce".

El que sí que es su maquillador de cabecera es Ariel, encargado también de maquillar a Rosalía. Ariel fue el que compartió la situación en la que se encontraba Sam y Jenner ha asegurado que en cuanto se enteró lo llamó por teléfono para informarse.

Kylie ha tenido que explicar que sí que ha donado 5.000 dólares para que el maquillador pueda sufragar los gastos de las operaciones y que además le pareció una buena idea compartirlo para que quien quisiera pudiera ayudarlo también, debido al gran alcance que tienen sus publicaciones: "Después de aprender con más detalle sobre el accidente que me obligó a visitar su gofundme que se fijó en 10K. Ya habían recaudado 6k así que puse 5k para llegar a su meta original y pensé en publicar en mis historias para ganar más conciencia si alguien también se sentía obligado a compartir o donar. Cualquiera que me conozca sabe que hago las cosas de corazón y trato de ser útil siempre que puedo", ha escrito Kylie en stories.