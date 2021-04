Lil Nas X escandaliza a sus fans por una fiesta con tiktokers, sin mascarilla ni distancia de seguridad

Lil Nas X está imparable gracias su último éxito 'Montero (Call Me By Your Name)'. El indiscutible temazo se ha puesto número uno en varias listas musicales, y el rapero está a punto de superar los 100 millones de visitas en YouTube apenas una semana después de su estreno.

'Montero' llegó acompañado de un poco de polémica al estar promocionado con unos "zapatos satánicos" que han causado malestar entre algunos de sus hasta ahora simpatizantes, pero ha sido su último momento viral el que de verdad ha molestado a muchos más.

Según las cuentas de Def Noodles y TikTokInsiders, el cantante podría haber sido uno de los participantes en la fiesta de cumpleaños de Austin Malone, un influencer norteamericano que el pasado fin de semana celebraba su 25 aniversario con una fiesta que no cumplía las normas sanitarias actuales.

En un vídeo que a día de hoy no ha rebatido Lil Nas X (aunque según Def Noodles llegó a publicar algo que luego borró), parece vérsele entre un grupo de decenas de personas que bailan 'Call Me By Your Name' sin llevar la cara tapada ni respetar una distancia de seguridad razonable.

Fue Mahone quien subió imágenes de su fiesta -fue en stories y ya no están disponibles- en las que se reconocía a Quenlin Blackwell, una popular tiktoker muy aficionada a la fiesta.

Se da el hecho de que Lil Nas criticó la semana pasada en su muy activa cuenta de Twitter que hubiera reuniones masivas para criticarle: "Estamos en mitad de una pandemia y solo se os ocurre cabrearos con un negro gay que lo único que hace es tuitear todo el día".

Toda la polémica está coincidiendo en el tiempo con el segundo aniversario de su megahit 'Old Town Road', que entre remixes y versiones supera de largo los mil millones de reproducciones solo en YouTube. Un éxito para él y para el padre de Miley Cyrus que marcó su carrera definitivamente.

Ojalá sea por sus temazos por los que el joven rapero pase a la historia, y no por algunos escándalos en los que parece sentirse cómodo, a juzgar por sus palabras en redes sociales.