Los chicos de AB6IX lo tenían todo listo para su comeback pero la imprudencia de uno de sus miembros ha puesto en peligro el regreso de la banda. Hablamos de Lim Youngmin, que hace poco más de una semana reconoció haber dado positivo en un control de alcoholemia mientras conducía.

"Estoy avergonzado de daros malísimas noticias", explicaba en una carta publicada el 4 de junio. "Me siento patético por herir al grupo, al cual he manchado su reputación de forma imborrable. [...] Todos hemos trabajado duro para este regreso, y por mi error estúpido e irresponsable, sus esfuerzos han sido para nada, me da mucha vergüenza".

También tenía palabras para los fans: "Siento mucho haber defraudado a nuestros admiradores, que solo me han mostrado amor y estaban esperándome. Son consciente de mis errores, de los que me arrepiento, y aceptaré todas las críticas sobre mis ya irreversibles actos". Aquel día, Brand New Music (su discográfica) confirmó que le paró un control policial el 31 de mayo y que le retiraron el carnet.

Este suceso provocó que el comeback de la banda, previsto para hoy 8 de junio, se posponga como mínimo hasta el día 29 de este mismo mes. Y todavía puede cambiar la cosa, para desgracia de los fans...

Hace un rato, la productora ha hecho público un comunicado sobre la banda, que tampoco son buenas noticias: "Después de hablarlo con Lim Youngmin, hemos decidido dejar de contar con él en AB6IX por su deseo expreso de no seguir hiriendo al grupo. Queremos disculparnos frente a toda la gente que estaba involucrada en la promoción de este álbum debido a la situación del equipo".

Por tanto, la banda seguirá existiendo pero como grupo de cuatro integrantes. Los kpoperos inundaron Twitter de opiniones, mayoritariamente de apoyo al artista para que no se deprima demasiado. En Corea son muy respetuosos con las leyes y ser pillado saltándose alguna de ellas conlleva una vergüenza social difícil de llevar, por lo que los aficionados a la música coreana temen que pueda convertirse en una tragedia un error, eso sí, bastante serio.

Estaba prevista la participación del grupo en el festival online KCON:TACT 2020, cosa que ya no será posible.