Nació como José Antonio, pero todo el mundo acabó conociéndola como La Veneno. La vedette transgénero, cantante y colaboradora de televisión más polémica y popular de la televisión tuvo una vida digna de ser contada, y por eso el estreno de ‘Veneno’ está el primero de muchas listas de deseos.

La serie lleva varios años en preparación, con las siempre creativas mentes de Javier Ambrossi y Javier Calvo al mando. Ambos piensan que esta producción es “un homenaje a los que han luchado, y siguen haciéndolo, por los derechos de la comunidad LGTB”, y los que han podido ver algún episodio dicen que conserva todo el espíritu y la marca personal de los directores.

Las otras estrellas de la función son, cómo no, las protagonistas. Tres actrices que han encontrado el papel perfecto para dar rienda suelta al espectáculo que fue La Veneno: Isabel Torres, Daniela Santiago y Jedet.

Cada una interpreta a la artista en una etapa diferente de su vida, y Jedet ha sido especialmente activa en redes contando detalles de lo que significa para ella haber dado con un personaje de los que marcan carreras.

Daniela Santiago debuta en televisión con ‘Veneno’ y salta a la vista el parecido que comparte con la que da nombre a la serie. “Estaba esperando en la cola del casting y se me acercó Javi, me tocó la cara y el cuerpo y me dijo que le pellizcara, porque no sabía si era una alucinación”, comentaba en una entrevista.

Por su parte, Isabel Torres ya era muy conocida por su activismo: fue la primera mujer transgénero que consiguió que apareciera en su DNI su nuevo nombre y la 'M' de ‘mujer’ sin tener que recurrir a un proceso judicial, sentando así un precedente. Ella pone cara a la última etapa de La Veneno, antes de que falleciera por una caída accidental en 2016.

El estreno de la serie será el 29 de marzo, en ATRESplayer Premium, una exclusiva que también estará disponible a nivel internacional a través de la misma plataforma. Será solo el primer capítulo, ya que la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente ha pillado al equipo en mitad del rodaje y todavía quedan algunas escenas muy importantes por grabar.

Los creadores defienden que “este capítulo sirve como prólogo y presenta la historia de manera muy accesible para todo el público”, además de confiar que los espectadores se vean el episodio “una y otra vez” mientras esperan al resto de la serie.