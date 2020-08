Lola Índigo carga contra Taburete por su polémica con el uso de las mascarillas en Starlite

La cultura está despertando de ese largo letargo al que se ha visto sometida por la llegada del coronavirus. Después de muchos meses de parón, salas, escenarios y estadios comienzan a volver a llenarse de gente para disfrutar de espectáculos. Eso sí, con tres requisitos imprescindibles: distancias de seguridad, mascarillas y mucho gel hidroalcohólico.

Las organizaciones de los diferentes eventos que ya se han ido celebrando por España, como 'Las Noches del Malecón' en Murcia, se han esforzado para que su público se sienta lo más seguro posible, evitando aglomeraciones y resucitando poder sentir la adrenalina de la música en vivo.

Pero no todo son conductas responsables. Como el polémico caso de Les Castizos, que se vinieron demasiado arriba y comenzaron a escupir alcohol al público en una discoteca de Málaga.

Después de este incidente, este fin de semana el grupo Taburete ha sido puesto en el punto de mira por incitar presuntamente al público a quitarse la mascarilla en mitad de su concierto en Startlite Marbella. El vídeo en el que suena su hit 'Sirenas' de fondo y se puede escuchar a Willy Bárcenas gritar 'Ni una puta mascarilla', ha corrido como la pólvora por las redes sociales.

Muchos artistas han salido corriendo a denunciar esta conducta, como Rayden o Luis Cepeda, en defensa de la cultura para hacer visible que no representa al conjunto de la industria musical ni el resto del sector artístico.

Lola Índigo se ha subido al mismo escenario que Taburete para dar su espectáculo y no ha podido dejar pasar la oportunidad de pronunciarse: "La cultura es segura. Hay muchas cosas que no lo son. Vamos a seguir gritándolo hasta que nos hagan caso de una vez, porque el sector artístico está siendo el más dañado de todos. Es una irresponsabilidad que cualquier artista anime a que el público no cumpla las normas de seguridad. Porque si eso sucede ni vosotros vais a poder disfrutar del resto de conciertos de esos ciclos, ni los artistas vamos a poder ir a esos ciclos. Entonces eliminan el ocio y el trabajo de mucha gente que lo necesita".

Willy Bárcenas ha querido defenderse de todas las acusaciones que está recibiendo. Después de publicar un comunicado escrito (que ha sido criticado por las formas y que el grupo ha borrado), el líder de Taburete ha dado la cara con un vídeo en el que explica que todo se debe a un malentendido y pide disculpas: "Es verdad que al final del concierto cuando crece la euforia de la gente y la nuestra después de ocho meses sin tocar, es cierto que me fijo y veo a muchísima gente sin mascarilla. Lo hago más bien como un reproche, un comentario de que no estoy viendo las mascarillas, no alentando a la gente en ningún caso a quitársela porque sería absurdo e imprudente".