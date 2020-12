Lola Índigo revela su lucha por su físico: "Pasé de ser la gordita del cole a matarme de hambre"

Lola Índigo presume de cuerpazo para terminar el año. La cantante ha protagonizado la nueva portada de la revista Women's Health en la que luce un espectacular físico. La joven granadina sabe lo que es tener que adaptarse a los cánones de belleza impuestos y más aún dedicándose al mundo del espectáculo.

Por este motivo, y para dar ejemplo a sus seguidores, Mimi (que es como se llama en realidad) ha compartido la portada en su Instagram junto a un mensaje en el que reivindica el amor propio y revela el proceso de aceptación por el que ha tenido que pasar a lo largo de su vida para quererse a sí misma:

"Tantos años peleándome con mi cuerpo y con mi mente y poco a poco voy encontrando el equilibrio. Pasé de ser la gordita del cole a matarme de hambre y quedarme en los huesos para que me cogieran en los castings. He necesitado encontrar el amor propio porque buscar la aceptación de los demás nunca me acercó ni un poquito a la felicidad".

La artista considera que no existe una fórmula mágica para encontrar ese equilibrio entre salud física y salud mental pero confiesa con lo que ella ha obtenido resultados: "No hay un secreto ni método exacto para encontrar este equilibrio, pero a mi la danza y el deporte me han hecho muy feliz".

Lola Índigo lleva muchos años formándose y trabajando como bailarina profesional. Sabe lo importante que es su cuerpo para su trabajo, por eso ha querido agradecerles a sus entrenadores (Juan Montero, Antonio Ángel Montero y Magali Dalix) todo lo que ha aprendido de ellos.

Ahora, además, también canta con un éxito desbordante, a pesar de haber sido la primera expulsada del concurso que le abrió las puertas a la industria musical, callando muchas bocas y dejando a otras tantas boquiabiertas. Está promocionando su último single, 'La tirita', junto a Belén Aguilera y acaba de ser nombrada por Billboard Argentina como uno de los artistas iberoamericanos en crecimiento este 2020 junto a Rauw Alejandro y Mau y Ricky.