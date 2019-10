A veces nos centramos tanto en los artistas que ya conocemos que nos falta hueco en la agenda para descubrir a otros talentos. Halsey es una de esas cantantes que quizá no suenen tanto en nuestro país, pero que se ha marcado muchos números 1 en Norteamérica.

Su nombre se ha vuelto tendencia internacional y nacional en Twitter gracias al anuncio de su tour mundial, que comenzará precisamente en España. Será para promocionar su tercer disco, de nombre 'Manic' y disponible a partir de enero de 2020. El 6 de febrero estrenará su gira en Madrid, y al día siguiente se desplazará a Barcelona para repetir un espectáculo que solo en Europa contará con 19 paradas. ¿Los escenarios locales? Pues los típicos para artistas de este calibre: WiZink Center y el Palau Sant Jordi.

Se tratará de la segunda ocasión en la que Halsey actuará en territorio español, aunque su debut aquí fue tan breve que no estamos seguros de si deberíamos contabilizarlo. Fue en Bilbao durante la gala MTV EMAS 2018, donde interpretó un solo tema: 'Without You'. Es su primer hit y una de las canciones con la que se ganó la fama internacional.

Si sus tres minutos de gloria en España no alcanzaron mayor publicidad fue porque Rosalía ya andaba despuntando muy fuerte, y precisamente aquel día lo bordó. Aun así Halsey fue capaz de dejar muy buena impresión en el público, que a juzgar por el movimiento en redes sociales ya está deseando poder verla en vivo.

La estadounidense, de solo 24 años, lleva tiempo considerada como la voz que podría jubilar a Lady Gaga o Rihanna. Comparte personalidad musical con las dos grandes gracias a ritmos electrónicos y una voz muy reconocible, pero también se aprecia que es más tranquila a la hora de dar el cante (y no lo decimos por los vestidos de Gaga). De hecho, es habitual verla cambiando de look en su Instagram, y atreviéndose con vestidos de lo más sugerentes.

"No me preguntéis si llevo ropa interior en la foto", dice irónica en la anterior publicación. "Sí llevo, solo que... es complicado". 16 millones de seguidores esperan como agua de mayo sus publicaciones, donde comparte además trucos de maquillaje.

Las entradas para verla en directo se pondrán a la venta el 27 de septiembre, así que mejor prestar atención si quieres llevarte una, que luego pasa lo que pasa. Por si todavía no eres fan, te dejamos otra de sus canciones más famosas. ¡Que la disfrutes!