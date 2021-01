Marina Riverss, víctima de comentarios machistas por gustarle el freestyle

Marina Riverss ha vuelto a hacerse viral. Después de sus fotos en bikini sobre la nieve tras el paso de la borrasca Filomena por Madrid, la joven tiktoker se ha visto envuelta en una nueva polémica machista.

Todo tiene que ver con el dúo de TikTok que ha hecho el usuario @aadri2109 con una de las respuestas de Marina Riverss a sus seguidores. En concreto, una en la que le preguntan si sigue viendo batallas de freestyle y donde le pide que mencionen cuáles son sus favoritos.

Riverss explica que antes era una fiel seguidora de las batallas de gallos y que la gente no la cree cuando lo dice. Esto es básicamente lo que hace este usuario de TikTok en el dúo: menospreciar la opinión de la chica justificando que sólo le gustan los freestylers más comerciales y conocidos.

"Me hace mucha gracia porque la gente nunca se cree que yo sepa de batallas. Yo hace como un año era una viciada de que me se momentos de batallas enteras en plan recopilaciones: las mejores rimas, los mejores punchlines, y yo me lo sabía entero". "Ahora es verdad que lo veo bastante menos pero me siguen encantando", ha continuado. "Yo era muy, muy, muy fan de FMS de Argentina y la de España, es más, de la FMS de Madrid y a mí me gustaba Trueno cuando no le gustaba a nadie". Otros freestylers que menciona son Chuty o WOS.

La reacción de este joven al vídeo de Marina Riverss se ha vuelto viral en Twitter. Los usuarios de esta red social critican que una persona (en este caso este chico) se crea mejor por llevar más tiempo viendo una cosa (las batallas de gallos) que otra. Otros, incluso, van más allá y lo ven como una actitud machista de los pies a la cabeza: un hombre que considera que la valoración de una mujer no puede estar a la altura y que si le gusta algo (considerado como algo de hombres) tienen que demostrar que son expertas en la materia o las mejores.

"¿Algo más insoportable que la gente que se hace el listo por llevar un año más que el resto viendo batallas? Yo digo no", ha tuiteado @iagoABD consiguiendo más de 6.400 me gustas y más de 2.000 retweets.

"¿Habría hecho el mismo vídeo si (Marina Riverss) fuera un chico?", pregunta un usuario. "Probablemente no", le responde el responsable de sacar a la luz este dúo.

No es la primera (ni por desgracia será la última) vez que la tiktoker es víctima de actitudes machistas. La joven ha recibido un mensaje privado en el que amenazan con violarla si se la encuentran por la calle después de haber subido un vídeo en el que aparece hablando de su culo: "Unga, unga, unga. Tío, ¿cómo os llega wifi a la caverna? Fuera coñas. Dais pena y vergüenza las personas que sois así de verdad. Tenemos mucho por lo que luchar, las mujeres no somos objetos sexuales, no somos guarras por la ropa que usamos o lo que hacemos, sois unos cromañones. o". Lucharemos hasta que podamos estar tranquilas, ser libres y felices sin miedo".