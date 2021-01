Marta Carriedo embarazada: "Seremos 4 antes de verano"

Menudo comienzo de año en el mundo de las parejas en las redes: Willyrex quizá se coja una baja por paternidad en unos días, viendo que es el primero de los youtubers grandes en tener descendencia, y entre los instagramers ha sido Marta Carriedo quien ha dado la noticia de que volverá a ser dentro de unos meses.

"No me veo haciendo solo esto toda la vida", decía hace unos meses a través de las redes. "Por eso tengo mi propia marca y también tengo otros proyectos completamente diferentes". ¿Quizá se refería a la maternidad entre esos asuntos?

El caso es que la noticia llegaba, cómo no, en forma de post en su red social favorita, en la que está a punto de cumplir 10 años como una influencer de referencia. En el texto que acompaña a la foto asegura que serán "4 en la familia" antes de que llegue el verano.

No, no espera mellizos, es que en esa cuenta incluye a su perro Wonder y a su pareja Raúl Vidal. El próximamente papá estallaba de alegría también por Instagram, con un post simultáneo al de Marta, con imágenes de la ecografía y un texto donde confiesa estar viviendo un sueño.

"Toda persona que me conoce sabe que el día que nazca habré cumplido un sueño, se habrá llevado a cabo una de las ilusiones de mi vida", decía él, unas palabras en consonancia con las de la blogger de moda, quien ha prometido un directo para contarlo. Por ahora adelanta está de 11 semanas que todo está yendo muy bien.

Una de las últimas entrevistas que dio Marta antes de esta noticia fue a Sindy Takanashi en la tercera temporada de Las Uñas, donde habló de temas muy personales como por ejemplo la paz que encuentra en la religión; un tema que por cierto la llevó a una de las confusiones más divertidas de la serie.

La entrevista con Sindy -que no tiene desperdicio- la puedes ver completa y gratis aquí, mientras que en Flooxer Now seguiremos todas las actualizaciones que dé de tan feliz noticia. Y siendo influencer, ya puedes esperar que Marta añada consejos para llevar mejor un embarazo.

Después de todo, siempre ha defendido que su madre es "el amor de su vida", y siente mucho respeto por la figura que representa dentro de la familia. Sus referentes como mujer, por cierto, son "Teresa de Calcuta y Margaret Thatcher", y ha defendido que "tener hijos te da la oportunidad de ser la madre que siempre quisiste".