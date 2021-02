Marta Pombo anuncia que ya no está con Luis Giménez y explica el motivo por el que ha dejado las redes sociales

Marta Pombo ha roto su retiro de las redes sociales para anunciar algo que muchos de sus seguidores ya se veían venir: Luis Giménez y ella se separan un año y medio después de casarse.

Desde hace unos meses los rumores de separación entre la pareja, que ha pasado tanto el confinamiento como las navidades separados. Tanto Marta como Luis se han mantenido al margen de las habladurías hasta que no han podido más. Los falsos rumores de embarazo han sido los que han convertido la situación en insostenible y la hermana de María Pombo ha decidido romper su silencio: "el día de ayer fue durísimo, con todo lo de bulo del embarazo, todos los mensajes que me llegaron, la verdad que para mí fue muy duro. He tenido que pedirle ayuda a mi psiquiatra con la que ya llevo trabajando varios meses porque no estoy bien", dice mirando a cámara.

"Como mucho sabéis y os imagináis, Luis y yo ya no estamos juntos. Ha sido una decisión que hemos tomado los dos por los dos porque no nos estábamos haciendo bien y lo necesitábamos. Nos queremos muchísimo, somos muy importantes el uno para el otro en nuestra vida. Para mí es una persona maravillosa, inteligente y brillante, una persona vitamina y, bueno, lo necesitábamos porque nos estábamos quitando de nuestras propias vitaminas".

Marta Pombo ha pedido respeto a sus seguidores porque según dice visiblemente conmocionada en el vídeo, necesita un respiro de "tanta crítica y maldad": "Los mensajes que nos han llegado a los dos son muy duros y por muy fuerte que seas al final te acaban derribando y no creo que nos lo merezcamos".

La influencer ha explicado además que va a seguir desconectada de las redes sociales a pesar de que eso le cueste "perder muchos contratos laborales": "Es algo que asumo porque lo necesito, porque mi cabeza y mi salud mental es lo primero y ahora no estoy bien ni preparada para estar día a día en las redes sociales ni expuesta a este mundo".

Y ha continuado: "Sigo con mi barbecho, como lo llamo yo. Estoy oxigenando mi cabeza, mi cuerpo y mi corazón para volver con más ganas. Desde luego para retomar mi vida tal y como yo era con mi energía mi vitalidad y recuperarme".

Por su parte, Luis Giménez ha compartido un Instagram Stories donde comunica con una foto de Marta y él abrazados que ha decidido darse un tiempo después de más de ocho años saliendo juntos: "No se trata de un enfado, ni una rabieta, ni nada de eso, se trata de buscar la felicidad, una felicidad que a día de hoy no éramos capaces de darnos. Así que ha tocado echarle pelotillas al tema y tomar esta dura decisión para volver a encontrarnos a nosotros mismos. Marta me ha dado los mejores años de mi vida y por eso siempre será super especial para mí. Siempre la querré".