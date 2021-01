Los mejores momentos de la investidura de Joe Biden: De Katy Perry y su colofón final con fuegos artificiales a Lady Gaga cantando el himno nacional

El 20 de enero de 2021 será recordado como el día en que Donald Trump dijo adiós a la presidencia de Estados Unidos, aunque al más puro estilo Terminator ha prometido que volverá "de alguna manera".

Como viene siendo tradición, la toma de posesión de un nuevo presidente en Estados Unidos, en este caso el demócrata Joe Biden, se celebra por todo lo alto con diferentes eventos y un baile inaugural. Y este año no podía ser menos, aunque ha tenido que adaptarse a los tiempos del Coronavirus.

Durante la ceremonia de investidura de Joe Biden como el 46 presidente de los Estados Unidos, donde él y la vicepresidenta Kamala Harris han jurado su cargo, hemos podido ver la emocionante actuación de Lady Gaga, que ha sido la encargada de cantar el himno nacional.

Su aparición ha sido muy comentada en las redes sociales. No sólo por no llevar mascarilla sino por su estilismo. Y es que el gran broche de oro en forma de paloma que llevaba en el pecho ha recordado a muchos al sinsajo que se pone Katinss Everdeen, protagonista de la distopía Los Juegos del Hambre.

Como decimos, las únicas que tenían permiso para estar sin mascarilla (solo en el momento de la actuación) han sido Gaga y Jennifer Lopez, que también ha cantado en la escalinata del Capitolio (sí, la misma por la que trepaban el seis de enero los llamados trumpistas). La artista ha interpretado 'This land is your land' representando la diversidad cultural y de raza presente en el país.

El momento más destacado ha sido cuando Lopez ha pronunciado un fragmento del juramento en español en mitad de su actuación, la primera vez que se hace en un idioma que no es el oficial del país. Además del momento de complicidad que ha compartido con Kamala Harris tras terminar su actuación.

Debido a la pandemia se ha limitado mucho el aforo de la explanada del National Mall, frente al Capitolio, cuyo espacio se ha llenado con banderas gigantes para que no pareciera tan vacío. También por la COVID-19 se ha sustituido el tradicional baile de bienvenida por un programa de televisión presentado por Tom Hanks y con las actuaciones de artistas como Demi Lovato, John Legend, Jon Bon Jovi, Luis Fonsi, Justin Timberlake o Katy Perry, la estrella absoluta de la noche.

Katy Perry ha sido la encargada de cerrar la gala de celebración cantando su éxito 'Fire Works'. Un colofón final que ha dejado deslumbrado a todo el mundo por el ostentoso derroche de fuegos artificiales que han iluminado el cielo de Washington D.C.