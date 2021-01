¿Miley Cyrus y Bad Bunny? La filtración que indica que podrían tener una colaboración juntos

2021 ha empezado cargadito de novedades y sorpresas musicales. ¿La última? Una posible colaboración entre Bad Bunny y Miley Cyrus. Las redes sociales enloquecieron ayer después de que una filtración apuntara a que esto podía ser una realidad.

La página Genius, encargada de publicar letras de canciones y explicar el significado de estas poniéndolas en contexto, así como mencionar los créditos y la autoría o realizar entrevistas con los artistas, publicó Miley Cyrus y Bad Bunny unirían fuerzas para realizar el remix de 'Angels Like You', una de las canciones del último disco de Cyrus, 'Plastic Hearts'.

Aunque Genius ha borrado la información, el enlace de la página aparece todavía en Google cuando se realiza la búsqueda y a muchos usuarios les dio tiempo a hacer captura de pantalla para que quedara constancia de este featuring.

Según esta publicación, el remix de 'Angels Like You' estaría producido por Tainy y vería la luz el próximo 12 de febrero. De momento ninguno de los artistas se ha pronunciado al respecto sobre esta posible colaboración por lo que tendremos que esperar a que se acerque la fecha para comprobar si es real o no.

Las redes se han vuelto como locas ante tal posibilidad y hay opiniones de todo tipo. Están los que desean que esto sea cierto y puedan ver a dos de sus ídolos cantando juntos. También están los que se extrañan de que esta colaboración pueda ser cierta, ya que no se imaginan a San Benito aportando su granito de arena. Piensan que el puertorriqueño la puede llegar a 'destrozar' porque ya les parece que la canción está perfecta en la versión original y que no le hace falta ningún tipo de remix.

'Angels Like You' es una canción más bien lenta que se aleja un poco del ritmo fiestero al que Bad Bunny nos tiene acostumbrado a escuchar. En su último disco, Bad Bunny ha sorprendido con un sonido más guitarrero y con canciones más lentas (para no perrear). Además, este remix podría asemejarse a su colaboración con Dua Lipa y J Balvin, producida también por Tainy.

La colaboración entre Miley Cyrus y Bad Bunny sería la última en sumarse al listado de artistas estadounidenses que quieren participar con la música latina e hispana como Billie Elish y Rosalía, Katy Perry y Aitana o Selena Gomez y Rauw Alejandro.