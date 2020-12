El misterioso mensaje de Rosalía sobre la alineación de Júpiter y Saturno

Rosalía ha publicado dos enigmáticos mensajes que han preocupado a sus fans. En uno de ellos la cantante ha puesto el emoticono del corazón blanco junto a uno con carita triste.

Algunos de sus seguidores han interpretado esto como una señal de que a la artífice de 'TKN' está triste y no han tardado en comenzar a enviarle mensajes de ánimo y a pedirle que les cuente algo más para saber qué le ocurre. Otros se han frustrado porque no podían leer los emojis, ya que en sus teléfonos móviles les aparecían dos rectángulos tachados.

El segundo mensaje que Rosalía ha publicado en su cuenta de Twitter no es más esclarecedor ni deja de ser menos enigmático. La cantante ha escrito una romántica frase en la que hace referencia la fenómeno astronómico que tiene lugar esta noche: "Tú y yo alineados como Júpiter y Saturno".

La conjunción de estos dos planetas, que se podrá ver en el cielo la noche del 21 de diciembre, no sucedía desde hace 400 años y no volverá a tener lugar hasta 2080. Júpiter y Saturno se colocarán en el mismo plano y brillarán de tal forma que parecerán una gran estrella.

De este tuit se pueden sacar varias lecturas e hipótesis. Algunos fans consideran que hace una clara alusión a su supuesta relación con el cantante Rauw Alejandro. Se rumorea que ambos están saliendo (hay diferentes interacciones entre ambos que parecen demostrar que están juntos) y esta frase podría indicar que no están pasando por un buen momento y más si tenemos en cuenta el tuit que le precede con los emoticonos tristes y que le ha dado me gusta a la siguiente frase: "por un 2021 con dolor de gym y no de corazoncito".

Los planetas se juntarán durante un breve momento para volver a seguir sus caminos, lo que podría ser la metáfora de una relación de pareja que llega a su fin. Dos personas que comparten su vida pero que después se alejan.

Otra de las lecturas es que este mensaje podría anunciar que el videoclip de 'La noche de anoche' junto a Bad Bunny estaría a punto de salir. O eso es lo que quieren creer sus fans, ya que el 21 de diciembre marca el cambio de estación y el solsticio de invierno supone el día más corto y la noche más larga del año.

También podría ser simplemente una idea para una futura letra que le ha venido a la cantante a la cabeza y ha querido compartir en sus redes sociales.