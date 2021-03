El reproche de Mónica Carrillo a Ibai Llanos

Mónica Carrillo ha caído rendida a los pies de Ibai Llanos. La presentadora de Antena 3 Noticias los fines de semana junto a Matías Prats, le ha mandado un mensajito al streamer vasco, a modo de reproche, por redes sociales para intentar llamar su atención.

"Ya no me llamas para hablar @ibaillanos". Estas han sido las palabras que la periodista le ha dedicado a Ibai en su cuenta de Twitter. Así, sin venir a cuento, como si la tuviera 'abandonada' y quisiera poner una reclamación pública debido a que extraña conversar con el streamer, tal y como hicieron en diciembre durante el 'Ibaibenéfico'. La propia Carrillo catalogaba su aparición en el directo de Llanos como el "crossover sorpresa que nos ha regalado este 2020".

El joven de 26 años había invitado a Matías Prats a jugar a 'Among Us' en su canal, después de una entrevista en directo durante los informativos. En su lugar, Mónica Carrillo hizo acto de presencia en este evento solidario para charlar con el vasco sobre nuevas formas de comunicación. Vamos, una conversación entre boomers y millennials en toda regla.

Ibai Llanos no se ha quedado callado y ha respondido al reproche de Carrillo diciéndole que le había "dejado un WhatsApp". Sin embargo, la periodista ha respondido de manera contundente para hacerle saber a todo el mundo que no era verdad: "Me sale comunicando."

La interacción entre estos dos personajes famosos, a simple vista tan diferentes, ha hecho que las redes sociales se revolucionen y ya hay hasta quienes los shippean y han entrado a la conversación con diferentes memes que apuestan por ver juntos a Ibai Llanos y Mónica Carrillo o que bromean con haberla 'cambiado' por Jordi Évole.