El motivo por el que lo niños no deberían tener TikTok hasta ser mayores de edad (explicado por Berryuca)

La youtuber Berryuca ha querido compartir con sus seguidores un "pensamiento nocturno" que le ha venido a la mente mientras se encontraba editando el próximo vídeo que podremos ver en su canal. La amiga de Andrea Compton (con quien vio 'Física o Química: El reencuentro') ha expresado su opinión con respecto a que los menores de edad puedan tener cuenta en TikTok.

La red social de sincronización tiene prohibida la entrada en su comunidad de todo aquel menor de 13 años. Sin embargo, según la youtuber (de 23) esta debería estar limitada hasta que los adolescentes se encuentren en segundo de bachillerato. ¿Por qué? Por la tendencia, cada vez mayor y más frecuente, de la sexualización de sus cuerpos.

Gran parte de los vídeos de TikTok se centran retos y bailes sensuales con canciones de reguetón o hip-hop que hablan de sexo de manera explícita. La cosa no es que se censure el sexo (hay que hablar de ello con naturalidad y educar a los adolescentes para que tengan conocimiento) sino la forma en la que se hace: hipersexualizada y con tintes machistas.

"Estoy harta de ver tiktoks de niñas y niños de 14 años sexualizándose, haciendo ordinarieces. Es que no. Mira, lo ha dicho Nathy Peluso en una entrevista que he visto hoy: "Todo tiene su tiempo" y es que lo pienso. Me pongo mal porque me da mucha pena: la infancia y la niñez es algo que se va super pronto y no lo puedes repetir. Sin embargo, ponerte tops y hacer así (se pasa un dedo por los labios) lo puedes hacer con 21,22,23,24... O sea lo puedes hacer con 50 años si quieres. Es que no puedo más, no puedo ver a menores cantando reguetón muy sexual", ha explicado Berry Berryuca. Se puede escuchar un fragmento de ello en el tweet que ha sacado de contexto.

La youtuber comenta que le gustaría que volviera 'Patito Feo' (serie que se emitía cuando ella era pequeña, para comparar que ahora los niños no ven dibujos ni series infantiles a esas edades porque se creen mayores). Sin embargo, aunque lo hace con intención de evocar a la infancia, la paz y la armonía, el ejemplo no es el más acertado (La serie también sexualizaba a las niñas, se mostraba acoso escolar y se cometieron abusos en los rodajes).

Para finalizar con su reflexión, Berry ha hablado de los comentarios que reciben sobre todo las niñas pequeñas que realizan este tipo de vídeos: "Todo son comentarios de viejos, cerdos. Es que sois muy pequeños". Y ha escrito un mensaje para sus seguidores menores de edad: "Por favor, no os sexualicéis tan pronto. Os quiero mucho. Vivid la niñez y ya un poco más más mayores haced lo que os apetezca. FDO: vuestra yaya", dice sabiendo que el mensaje que ha lanzado la convierte aún más en una adulta.