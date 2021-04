Muere Adam Perkins, estrella de Vine y tiktoker, a los 24 años

Hace ocho años, en la prehistoria de las redes sociales, Vine era una plataforma en la que o estabas o no eras nadie. Mezclaba inmediatez, vídeos cortos en bucle al estilo de los GIF y un humor que ha acabado heredando TikTok. Allí, hacerse viral era cuestión literal de segundos, y es donde Adam Perkins alcanzó la gloria.

El creador de contenido lo hizo con "Welcome to Chili's", un clip absurdo creado en 2015 que se convirtió en un viral parecido al de Miquel Montoro con las pilotes. Tras tomarse un tiempo alejado de los memes y circular su vídeo por millones de dispositivos, Vine cerró sus puertas, y Adam se pasó a TikTok.

Sus aspiraciones como influencer dentro de esa plataforma y sus planes dentro de la música (estudió en un conservatorio de Nueva York) se truncaron el pasado domingo, cuando Perkins perdió la vida con solo 24 años. La noticia la dio ayer su gemelo Patrick, en un triste post confirmando el fallecimiento.

"No puedo ni expresar lo que esta pérdida significa para mí", dice el hermano en Instagram. "A veces me preguntan cómo es eso de tener un gemelo. Mi respuesta suele ser '¿cómo sería no tenerlo?', ya que esa condición ha definido mucho de mi personalidad".

Entre multitud de fotos de Adam, Patrick escribió un "DEP a la leyenda" agradeciendo el apoyo de los fans. Sin embargo, ha pedido que se deje de especular sobre la causa de la muerte, un tema que ha preferido no tocar por su parte.

Adam se definía en su perfil como "un sabelotodo" y trabajaba como analista, pero después de su jornada laboral subía vídeos a TikTok cantando o sorprendiéndose de la fama que todavía arrastraba después del vídeo de "Welcome to Chili's", mensaje que hasta localizó tatuado en alguno de sus fans y por el que pidió jocosamente perdón. Patrick ha recuperado un album que lanzó su hermano en 2018 como homenaje al "mejor ser humano del planeta"