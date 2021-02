Muere Dazhariaa, estrella de TikTok, a los 18 años

Quizá la fama le llegó demasiado pronto, o tal vez otras presiones de su vida mal administradas la empujaron por el peor de los caminos, pero lo único seguro es que Dazhariaa Quint Noyes falleció el pasado lunes. La estrella de TikTok, con 1,6 millones de seguidores en esa plataforma, perdió la vida en unas circunstancias que todavía están por aclarar.

Así lo ha confirmado su familia en varias redes sociales, donde han agradecido "el amor y apoyo de los fans". También conocida como BxbyGirllDee, o simplemente Dee, acumulaba un cuarto de millón de seguidores sumando sus followers de YouTube e Instagram. Pero era en la red social musical donde tenía sus mayores éxitos, con casi 40 millones de 'me gusta'.

Dee vivía en la capital de Louisiana, el estado más sureño de EEUU, y también administraba a una tienda online de ropa y productos de belleza a través de su cuenta de Instagram. Fue precisamente ahí donde publicó una story el lunes que anunciaba como "último post", y que añadía "siento que os estoy molestando".

El padre ha iniciado una colecta online para recaudar fondos, dejando un emotivo mensaje de despedida para su pequeña: "Es mi mejor amiga y estoy preparado para enterrarla. Me dijo que tenía muchas ganas de verme porque hacía tiempo que no nos veíamos, ya que trabajo de camionero".

"Ojalá me hubiera contado sus pensamientos suicidas", añade. "Podríamos haber luchado contra su estrés... solo quiero abrazar a mi pequeña. Estoy en casa y no me estabas esperando... te dejaré volando con un ángel. Tu papá te quiere".

La muerte está bajo investigación policial por las autoridades de Baton Rouge, porque Dee aseguró en su despedida estar "baneada" en su cuenta principal de TikTok, y porque la denuncia por su muerte al parecer se produjo -según declaró la madre en un post ahora borrado de Facebook- unas horas después del fallecimiento.