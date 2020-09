Muere el influencer de maquillaje Ethan Peters a los 17 años

El youtuber e influencer de belleza, Ethan Peters, ha fallecido con tan sólo 17 años. Su padre, Gerald Peters, ha confirmado su muerte al canal de noticias Fox News, donde ha relatado que se encontró el cuerpo de su hijo en la habitación sobre las 11 a.m.

El chico era conocido en las redes sociales como Ethan Is Supreme, donde contaba con más de 540.000 seguidores en Instagram y casi 140.000 suscriptores en su canal de YouTube, donde solía mostrar sus creaciones de maquillaje.

El padre de Ethan cree que la muerte de su hijo se debe a una sobredosis y ha confesado que el chico se sentía muy presionado por su fama y los comentarios negativos en las redes: "La cultura de la cancelación en la que nos encontramos pesa mucho en su corazón. No quería otra cosa que inspirar, hacer reír a la gente y empujar los límites de lo que es aceptable en nuestro mundo para todos los jóvenes", ha comentado Gerald a Fox News.

Su mejor amiga, Ava Louise, también personaje conocido en Internet ha querido despedirse de su "alma gemela" con un sentido post en Instagram: "Este de aquí es mi mejor amigo en todo el mundo. Fue la única persona con la que hablé durante meses. Estaba sola y luchando y Ethan me inspiró de nuevo. Estuvo conmigo en mi cumpleaños hace dos semanas y estoy muy agradecida de haberlo pasado con él. Estoy tan jodidamente agradecida de que volara a la universidad de Rutgers para verme. Tuvimos nuestra última llamada a FaceTime anoche y siento mucho haberla cortado. No puedo respirar. Este es el peor dolor que he sentido. Perdí amigos pero nunca un mejor amigo. Ethan me vio a través de mis bajos y celebró mis altos conmigo. Fue mucho más de lo que todos ustedes vieron en línea. Sus increíbles padres han sido mis padres cuando los míos no han sido los mejores, así que por favor respeten su privacidad en este momento. Ethan puto Peters Voy a asegurarme de que el legado que vive en ti estaba destinado a tanto, el adolescente más inteligente que conocí. Espero que haya una vida después de la muerte y que estés haciendo cosas salvajes ahí arriba, de verdad que sí".

Además, Ava ha dado más detalles sobre la muerte de Ethan Peters a través de redes sociales, dando hasta las supuestas cantidades de droga que habría ingerido el youtuber. Según Louise, Peters tomó tan sólo dos pastillas y ha reconocido la enfermedad de su amigo: "Ethan tenía una adicción y la adicción no debería avergonzarte. Estoy discutiendo abiertamente la causa de su muerte para salvar al próximo niño de un perc. Era tan brillante e inteligente. Necesitaba vivir. Él era más que sus demonios y todos ustedes lo serán. Busque ayuda. Llame al 1-800-662-4357"

Ava Louise ha querido hablar abiertamente sobre el problema de drogodependencia que tenía su amigo para así ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo:

"Ethan cometió errores pero fueron tan pequeños. Era un adolescente que luchaba con la adicción a las drogas... las drogas te hacen actuar de forma tan fuera de lo normal. Era la persona más cuidadosa e inteligente que he conocido. Su personaje en línea no era una buena representación del mejor amigo que tenía. Ethan me salvó tantas veces. Desearía haber podido salvarlo. Siempre me arrepentiré de no haber intervenido más. Nunca me perdonaré por ello. Pero les pido a todos ustedes que le quiten las drogas de las manos de sus amigos. Compren los kits de prueba. Obligadles a conseguir ayuda aunque digan que no. No quiero que ninguno de ustedes sienta lo que yo siento ahora. Perdí a alguien que nunca podré reemplazar y no sé si alguna vez me recuperaré de esto. Realmente no lo sé".