Multazo a Rita Ora por saltarse el confinamiento en una fiesta

Es casi imposible que seas habitante del planeta tierra y todavía no te hayas enterado que hay una pandemia global suelta por ahí. Absolutamente todos los países del mundo han tenido que aplicar medidas especiales para prevenir los contagios, si bien hay gente que sigue olvidándose a veces del tema.

El mundo del famoseo en ocasiones ha dado poco ejemplo de contención, como cuando vimos la isla privada que alquiló Kim Kardashian para juntar a sus mejores amigos en su cuarenta cumpleaños, algo que replicó su hermana Kendall con un poco menos de pomposidad en un ático de Los Angeles.

A este lado del charco, Rita Ora no quiso que las restricciones le chafaran su 30 cumpleaños, el que ya recibía en redes con un fan video que recopilaba las opiniones que tenían sobre ella algunos allegados. En Instagram publicaba otro clip con felicitaciones de cantantes, actores y colegas de la talla de Mick Jagger o Mariah Carey.

Quizá siguiendo su superéxito 'How Do We (Party)', la artista alquiló un establecimiento en el barrio londinense de Notting Hill y descubrió a unos 30 invitados en su interior, tantos como años cumplía Rita. En Inglaterra los locales de restauración están cerrados ahora mismo al público, y solo se puede servir comida a domicilio.

"Estoy muy avergonzada, porque sé de primera mano cómo la gente trabaja para combatir esta terrible enfermedad", asegura en un mensaje que ha compartido en sus redes sociales. "También estoy al tanto de los sacrificios que los empresarios han hecho para mantenernos a todos a salvo. Aunque sé que esto no lo va a arreglar, quiero pedir mis más sinceras disculpas".

El mensaje de arrepentimiento continúa con frases lamentando haber roto las normas y siendo consciente de que fue un error irresponsable. Para demostrar que asume la culpa, ha querido pagar una multa voluntaria de casi 17.000 euros, en una celebración que dificilmente podrá olvidar. Por lo menos que no sea un cumple en honor a su otro éxito 'RIP'...