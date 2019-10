¿Sabes que el lenguaje no verbal muestra mucha información que no sale por la boca? ¿Sabes que podrías saber si tu interlocutor miente, si está cómodo contigo o no, si se aburre? Parece imposible, pero el lenguaje corporal existe; el cuerpo reacciona intiutivamente a estímulos que no se pueden controlar, revelando un montón de sentimientos y pensamientos! ¿Comenzamos por algunos de ellos? ¡Pues toma nota!

1.- Las pupilas

Esta parte tan sensible del ojo es tremendamente útil a la hora de delatar comportamientos. Si en condiciones de luz cómodas tienes enfrente una persona con las pupilas dilatadas, es que le gusta lo que ve, o sea, tú. Si por el contrario las tiene pequeñas, no está cómodo con la situación que estáis experimentando.

2.- La mirada

Cuando una persona mira continuamente hacia los lados sin centrar la mirada en ningún sitio concreto, significa que tiene ganas de huir de allí, y que no está cómodo. Y dependiendo a dónde mire tu interlocutor, puedes saber cómo de sincero está siendo. Si al preguntarle a alguien sobre un recuerdo cualquiera, por ejemplo, qué hizo la noche del viernes, si mira hacia arriba a la izquierda o hacia el centro a la izquierda es muy probable que se esté inventando ese recuerdo. El término científico es 'Construcción auditiva' o 'Construcción visual'.

3.- La nariz

Tocarse la nariz durante una conversación, ya sea acariciarla, rascarla o mantener las manos cerca delata algo y no es demasiado bueno… ¡significa que esa persona no está diciendo toda la verdad! Por eso necesita centrar la atención en una parte concreta de su cuerpo, ¡cazado!

4.- Sonrisas falsas

Diferenciar entre una sonrisa falsa y una verdadera es más sencillo de lo que pueden pensar. Cuando una sonrisa es verdadera, aparecen líneas de expresión alrededor de los ojos. Mientras que cuando la sonrisa es forzada, los ojos no tienen expresión ninguna. ¡Fíjate bien y no te podrán dar gato por liebre!

5.- Tocarse la oreja

Si la persona que tienes enfrente se está tocando la oreja puede tener doble significado: lo primero, lo que estás explicándole no le gusta, no querría tener que oir esas palabras. Y también tiene otro significado: ¡puede estar pensando en que le ocultas algo! Si justo tú te estás tocando la nariz ya no podrá tener ninguna duda.

6.- Rascarse el cuello

Este es un acto reflejo que aparece en las personas que no están convencidos de lo que están contando, delata inseguridad.

7.- Brazos cruzados

Esta es una actitud de defensa, cuando alguien en una conversación se siente intimidado o no está cómodo con las personas que tiene delante tiende a cruzarse de brazos y protegerse.

8.- Entrelazar los dedos de las manos

Cuando una persona en una conversación entrelaza los dedos de sus manos quiere decir que está reprimiéndose, es decir, que hay cosas que quiere expresar y no lo está haciendo.

9.- Tobillos cruzados

Las personas obsesionadas con mantener el control suelen mantener esta postura cruzando los tobillos, es el gesto que las delata, ¡buscan tener la situación bajo su absoluto poder!

10.- Imitar tu lenguaje y expresiones

Si alguien con quien estás hablando imita tus expresiones, repite palabras que tú digas o te imita de alguna manera, significa que está muy a gusto contigo, y que de alguna forma te admira. ¡Buenas noticias!