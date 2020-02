Don Patricio (mami) tiene nueva canción. El cantante canario de 27 años ha estrenado el videoclip de ‘En otra historia’, un trabajo de reggaeton lento con mucho sabor tropical.

¿Es posible esta mezcla? Sí, porque Don Patricio se ha unido a la tendencia de otros traperos como, por ejemplo, Bad Bunny y se ha puesto sentimental llorando por un amor que ya es historia pero del que no se puede olvidar, mientras de fondo suenan ritmos latinos.

Pero esa no es la única nota exótica porque el videoclip ha sido rodado en Cuba, un escenario que lo dota de un ambiente mágico. El video está dirigido por La Favorita, encargados también de la dirección de su anterior single ‘22:23’.

La historia trata del comienzo de una nueva relación en la que, inevitablemente, ves algunos detalles que te recuerdan a la anterior porque todavía no lo has superado.

Sin duda, toda una metáfora. Con este single empieza una nueva etapa musical sin poder olvidarse de la anterior, que cerró con un remix junto a Anitta y Rauw Alejandro de ‘Contando lunares’, la canción que lo llevó al éxito haciendo que se convirtiera en el tema del verano.

Hace así referencia a una de sus frases más famosas: ‘Ya casi no cojo playa contando lunares’. En ‘En otra historia’ podemos escuchar este guiñito cuando dice “Sal de mi memoria que ando en otra historia. Y no, no he vuelto a saber de ese lunar”.

No sabemos si se podría estar refiriendo a la supuesta ruptura con Lola Índigo o a que no puede olvidar del todo una relación anterior mientras está con Mimi. Pero lo que sí sabemos es que este tema llega para ir calentando los motores de cara al veranito.