Paula Gonu se autocensura en Instagram por las críticas sobre el uso de mascarilla

Paula Gonu ha reconocido a través de Instagram Stories que no está compartiendo con sus seguidores todo el contenido que le gustaría. La influencer se ha dejado caer por las historias para sincerarse con sus Personas Guapas por un tema que es más que evidente: su desaparición de esta función de Instagram.

La joven catalana solía poner al día a sus fans prácticamente en tiempo real de todos sus movimientos o pensamientos, sin embargo, últimamente está siendo mucho más precavida. Al principio reconoció que se debía a que necesitaba reflexionar sobre todo lo que estaba ocurriendo en su cabeza y a demandar más privacidad para sí misma.

Sin embargo, ahora ha dado la cara y ha confesado que el coronavirus tiene mucho que ver. La influencer sabe que todo el mundo está muy susceptible y no hay foto o vídeo sobre reuniones de influencers que no se comente. Por ejemplo, el uso inadecuado de la mascarilla que hizo María Pombo, el concierto de Taburete en Marbella o su recomendación de beber agua caliente.

Paula es consciente de su posición de influencer, por lo que todo el mundo (y en especial sus seguidores) se va a fijar en lo que haga y hasta pueden tomarlo como ejemplo. Por este motivo, ha tomado la decisión de "compartir lo mínimo y desconectar", para evitar comentarios de cualquier tipo.

La youtuber ha asegurado que no habla por ella, sino en general (ya que ha recibido muy pocas críticas) y que va a "intentar hacer las cosas bien y ser responsable" por ella misma, ya que considera que la situación lo requiere y no por lo que se pueda ver en redes.

"Grababa historias y las borraba porque pensaba no, me he bajado la mascarilla y me lo van a decir, y a lo mejor estaba sola en la calle con mi perra a las cuatro de la mañana en una calle sin gente", ha puesto como ejemplo.

Además, Gonu ha afirmado que tiene "bastantes cosas" de su vida que contar para ponernos al día pero que de momento no tiene pensado hacerlo: "En estos momentos no puedo compartir todo al cien por cien porque evidentemente estoy intentando manejar algunas situaciones de diferente manera".