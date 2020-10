Paula Gonu, positiva en coronavirus y negativa en sentimientos: "Como si no fuese a meterme en la cama a llorar"

Paula Gonu ha confirmado que tiene coronavirus. La influencer le ha hecho saber a sus más de dos millones de seguidores en Instagram que ha dado positivo en COVID-19, algo que ya había comentado por su nuevo canal de Twitch.

Esto ha confundido a todos aquellos seguidores que no la siguen a diario en los streamings, ya que la joven catalana hablaba por stories de que tenía fiebre, pérdida de olfato o de gusto (síntomas de este coronavirus) pero en ningún momento hacía referencia a que hubiera contraído el virus. Por este motivo, ha tenido que aclarar que, efectivamente, se ha contagiado: "Está habiendo un poco de confusión porque me decís que lo del olfato y el gusto son síntomas del covid y que vaya a hacerme la prueba. Chicos, tengo COVID-19, he dado positivo, me hice la prueba y llevo tres días confinada más uno de confinamiento voluntario que hice cuando noté los síntomas. Estoy en casa tranquila con mi positivo, está todo el mundo informado y se están siguiendo todos lo protocolos", ha dicho.

Paula Gonu se ha confinado sola para pasar esta 'segunda' cuarentena, algo que no está llevando del todo bien. No porque no pueda salir a la calle o se tenga que poner a cocinar caldos y cremas, sino porque ha tenido que separarse de su perrita Coco.

La influencer no para de compartir vídeos con su mascota expresando lo mucho que la echa de menos y la falta que le hace en estos duros momentos: "Quiero llorar, la amo mucho. Solo la he visto un día en un mes y pico no puedo más".

Gonu se refiere a que el positivo le ha coincidido con su turno en la custodia de la perrita que comparte con su ex pareja, Álex Chiner. Al no poder salir a la calle para sacarla a pasear, esto hace que no pueda encargarse de ella, por lo que su padre se la ha tenido que llevar.

La líder de las 'Personas Guapas' ha querido compartir también un pensamiento muy íntimo que le ha venido a la cabeza justo antes de irse a la cama y que tiene que ver con una pesadilla recurrente sobre la ausencia de Coco. Paula no puede evitar pensar que algún día su perra dejará de estar con ella. Este pensamiento la atrapa en los momentos en los que no está con ella y le deja muy mal cuerpo.

En el sueño, Gonu hace su vida sin su mascota como si esta no existiera y con una sensación de tristeza que no sabe reconocer. Aunque la 'paula que duerme' sabe perfectamente que se debe a que esa tristeza se debe a la ausencia de Coco: "Pensaréis que soy tonta. Cuando me despierto lo paso fatal. Sé que es la sensación que tendré algún día. No sé si alguna vez os ha pasado. Sé que no tengo que pensar en eso. No quiero volver a tener ese sueño, me despierto con una sensación de tristeza real como si ya lo hubiera vivido, es super triste, no me gusta esa sensación. Coincide que no la tengo, que se que voy a estar tiempo sin ella. Le pasa algo y me muero. Me da palo pensar así porque no tengo el control de eso", ha contado visiblemente afectada y conteniendo las lágrimas.

Para intentar levantar el ánimo ha hecho un vídeo dándole las buenas noches a sus seguidores pero reconociendo que se estaba engañando a sí misma: "Yo engañándome como si no me fuese a meter en la cama a llorar viendo vídeos de mi perra". Después de todo esto sus seguidores la han conseguido animar enviándole vídeos de sus mascotas.