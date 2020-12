La pillada monumental a una clienta que quería comer gratis en un restaurante

Hace unos días un restaurante en la ciudad de Jincheng, provincia de Shanxi, al norte de China sorprendía, gracias a las cámaras de seguridad, a una comensal en un intento audaz de que la cena le saliera gratis.

En las imágenes se puede apreciar como una clienta decide en un momento de la cena quitar un pelo de la cabeza de su amiga y ponerlo en el plato de comida, con el propósito de engañar a la responsable de sala. La clienta enseña el pelo del plato a la camarera y esta sorprendida ante el hecho, recoge el plato y decide descontar el importe de la cuenta.

En el restaurante, asombrados por lo que había ocurrido, deciden revisar las cámaras de seguridad. Para su sorpresa ven las imágenes que se muestran en el vídeo y deciden llamar a la policía.

¿Le salió bien la jugada?

Finalmente parece que le salió el tiro por la culata, aunque el restaurante aún no había logrado ver las imágenes de la cámara de seguridad, una vez la clienta terminó de cenar tan solo se le rebajó la parte proporcional del plato en cuestión y no del resto de lo que habían tomado.

Se lo tendrá que pensar dos veces antes de volver a hacerlo, ya que, según los informes, la clienta estuvo detenida durante cinco días.

¿Deberías preocuparte si encuentras un pelo en la comida?

Por muy asqueroso que parezca, no, no tienes que preocuparte. En términos de salud no contiene ninguna sustancia que sea perjudicial para el organismo ya que el cabello, al igual que nuestras uñas, están compuestos de una proteína llamada queratina. Por extraño que suene, una cantidad tan pequeña de esta proteína no puede provocar problemas gastrointestinales.

No obstante, si te encuentras ante esta situación, no lo dejes pasar por alto, ya que, aunque no sea perjudicial para la salud, siempre será una falta de higiene por parte del servicio que recibes.

