Rosalía filtra cómo sonará una de las canciones de su próximo disco

Rosalía sigue trabajando para que 'Rosalía 3' (como llaman sus ángeles al tercer álbum de la artista) vea la luz lo antes posible. Después de haberse pasado toda la cuarentena en Miami centrada en la composición de las letras en un improvisado estudio en la casa de su manager Rebeca León, la cantante catalana ha viajado ahora a Puerto Rico para meterse a grabar en el estudio de verdad.

Además no lo está haciendo sola, ya que la hemos podido ver con Tego Calderón, uno de los pilares del reguetón. También ha coincidido con su (¿algo más que?) amigo Rauw Alejandro, un encuentro que no sólo ha reavivado los rumores de un posible romance, sino también los de una colaboración remix.

Precisamente ha sido en una de estas sesiones en el estudio donde la cantante catalana ha filtrado cómo sonará una de las canciones de su próximo disco. Mientras se probaba uno de los filtros que permiten las historias de Instagram (una mariposa en la cara) se puede escuchar cómo se reproduce de fondo parte de la letra de uno de los temas en los que está trabajando. Aunque han sido a penas dos segundos antes de cortar la historia puede intuirse que dice "ya no te necesito".

Rosalía está trabajando por mejorar su dicción. Así lo ha confirmado la cantante en su cuenta de Twitter a raíz de una entrevista para PlayGround. La reina del Tra-trá es consciente de las críticas sobre su pronunciación y de que muchos se quejan porque no entienden la letra de sus canciones cuando las canta: "Lol que conste que cuando me preguntaron dije que llevaba la ambigüedad al 'next level' porque dicen que no se entienden mis letras al cantar y que vocalizo poco pero lo cortaron. Nada que sepáis que estoy trabajándolo".

No es la primera filtración que se ha producido del próximo disco de Rosalía. El compositor y productor puertorriqueño, Chris Jeday, compartió también a través de sus historias de Instagram un vídeo en el que se veía de espaldas a la catalana cantando otra letra: "Los duros con los duros mami". Aunque cuando se dio cuenta la eliminó y la volvió a subir sin sonido, algunos fans inmortalizaron el momento.