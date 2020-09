Selena Gomez presume de la cicatriz de su trasplante de riñón

Selena Gomez ha sorprendido a sus seguidores compartiendo un aspecto muy personal de su vida. La cantante se ha abierto en uno de sus últimos post de Instagram para mostrar uno de sus miedos y complejos y cómo ha conseguido superarlo.

La artista de 28 años ha mostrado, con un posado en bañador, la gran cicatriz que le llega hasta la cara interna del muslo. Selena se sometió en 2017 a un trasplante de riñón debido a las complicaciones derivadas de la enfermedad que padece, Lupus.

No es la primera vez que la cantante muestra la herida resultante de esta intervención. Una vez recuperada compartió con sus seguidores una foto de ella y su amiga Francia Raisa cogiéndose las manos en las camas del hospital junto con una instantánea de un primer plano de su abdomen donde se puede ver la extensa incisión.

Selena Gomez ha reconocido que ha tenido por todo un proceso para aceptar la nueva marca de su cuerpo. Al principio utilizaba prendas que la cubrieran para que nadie la viera sin embargo ahora se siente orgullosa y acepta todo por lo que ha tenido que pasar como parte de su historia: "Cuando me hicieron el trasplante de riñón, recuerdo que fue muy difícil al principio mostrar mi cicatriz. No quería que saliera en las fotos, así que me puse cosas que lo cubrieran. Ahora, más que nunca, me siento segura de quién soy y de lo que he pasado... y estoy orgullosa de ello".

En la fotografía se puede apreciar también un gran tatuaje en el otro muslo: unas manos en señal de oración de las que pende un rosario. Un tatuaje que se ha hecho en honor a su padre.

Después de unos años de recuperación de su enfermedad, la vida le sonríe. Tiene su propio programa de televisión, acaba de estrenar su propia marca de cosmética, está explotando su faceta como empresaria participando en una tienda de helados y en la producción de la nueva película de David Henrie, y ha estrenado single junto a BLACKPINK.