Taylor Swift publica 'Evermore', un disco sorpresa con motivo de su 31 cumpleaños

Taylor Swift acaba de anunciar que tiene nuevo disco, 'Evermore'. Apenas cinco meses después de publicar 'Folklore', un disco que sus seguidores no se esperaban con canciones escritas durante el confinamiento, Taylor Swift vuelve a tener nueva música. El disco estará disponible a partir de esta media noche y Taylor lo ha calificado como el 'hermano' de 'Folklore'.

"Para decirlo claramente, no podíamos dejar de escribir canciones. Para tratar de decirlo de manera más poética, se siente como si estuviéramos parados en el borde de los bosques folclóricos y tuviéramos una opción: dar la vuelta y regresar o viajar más adentro del bosque de esta música. Elegimos vagar más profundo. Nunca he hecho esto antes. En el pasado, siempre he tratado los álbumes como épocas únicas y pasé a planificar la siguiente después de que se lanzara un álbum. Había algo diferente en el folclore. Al hacerlo, me sentí menos como si me fuera y más como si estuviera regresando", ha confesado Taylor en un hilo tras soltar el bombazo.

La publicación de 'Evermore' no viene sola sino que a partir de esta noche también estará disponible el videoclip de 'Willow', la primera canción del disco de la que Taylor ha compartido una pequeña pista para que nos hagamos una idea de lo que podemos esperar visualmente que sea.

Lo hace también con motivo de su 31 cumpleaños (el próximo 13 de diciembre) para devolverle a sus fans todo el apoyo que ha recibido en estos años: "Desde que tenía 13 años, he estado emocionada por cumplir 31 porque es mi número de la suerte al revés, por eso quería sorprenderos con esto ahora. Todos vosotros habéis sido tan cariñosos, solidarios y atentos en mi cumpleaños, así que esta vez pensé en darles algo", ha comunicado a través de Twitter.

"También sé que esta temporada navideña será solitaria para la mayoría de nosotros y si alguno de ustedes recurre a la música para lidiar con la desaparición de seres queridos como yo lo hago, esto es para vosotros. Hay 15 pistas en la edición estándar de 'Evermore', pero la edición física de lujo incluirá dos pistas adicionales: "justo donde me dejaste" y "es hora de ir"".

'Evermore' se compone de 15 temas más dos canciones extra, tal y como ha explicado la cantante. Taylor no está sola en este disco sino que ha contado con la colaboración de Haim, The National y Bon Iver. "Todas las * descargas digitales * del álbum incluirán un folleto digital exclusivo con 16 fotos nuevas", ha explicado Taylor en su cuenta oficial de Twitter.

Parece que la cantante le está siguiendo el ritmo a Bad Bunny, que ha publicado tres álbumes en un mismo año. Para igualar al compositor puertorriqueño, Swift debería publicar antes de fin de año un disco con algunas de las nuevas versiones de sus antiguas canciones, algo que no desagradaría para nada a los swifties. Aunque ya anunció la semana pasada que todavía no estaban terminadas.