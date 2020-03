La epidemia de COVID-19 está causando estragos en la sociedad a nivel mundial: cierres de fronteras, hospitales colapsados, colegios que suspenden clases o conciertos cancelados son solo unos pocos de los muchos ejemplos que pretenden evitar infecciones entre seres humanos. Pero a nadie se le había ocurrido que los contagios también podrían darse en las redes sociales.

Suena completamente absurdo, aunque desde que comenzó la crisis del coronavirus muchísimos usuarios de Twitter han observado que, de vez en cuando, sus tendencias aparecen en coreano o en chino, dos focos importantes de la enfermedad que llevan semanas poniendo en cuarentena a millones de sus habitantes.

No hay un comunicado oficial de la plataforma para saber por qué está sucediendo esto, y los idiomas de las tendencias varían dependiendo del día. Así, en Sudamérica aparecen hashtags turcos o japoneses, según denuncian usuarios de aquellas latitudes, y en España algunos reportan un contenido anormalmente alto de tendencias en chino. Además, lo más raro es que al rato desaparecen completamente.

La mayoría de usuarios se lo han tomado con humor y pueblan de memes sus perfiles, aunque hay otros que creen que se trata de una estrategia para ocultar ciertos temas a los usuarios de esa red social. Hay que ser un poco retorcido para pensar de esa manera, si bien en los tiempos que corren es mejor no meter la mano en el fuego por la transparencia que tienen algunas plataformas...

Sin embargo, el fallo de mostrar tendencias extranjeras no es nada nuevo. Hay reportes de este bug que se remontan a 2016, solo que entonces no se le daba la importancia que está cobrando estos días porque entonces no había ninguna amenaza global para la salud.

Hay que señalar que otro posible motivo para equivocarse es el de los hashtags dirigidos a grupos coreanos. El K-pop está más en alza que nunca y es muy habitual felicitar a artistas o mandar mensajes a grupos en su idioma natal. De ahí que más de uno se confundiera con sus tuits destacados.

Sea un virus informático o un fallo contagioso, cruzamos los dedos para que al menos en Internet no cunda el pánico. Bastante tenemos con los bulos que llegan por diferentes medios y las incomodidades que la realidad está provocando. Y si te sale algún hashtag en coreano, piensa que lo mismo es el cumpleaños de alguna estrella K-pop.