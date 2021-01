¿Tensión en Egoland? ElRubius y TheGrefg protagonizan la primera trifulca de la serie

Rust se ha convertido en el nuevo videojuego de moda que triunfa entre los streamers españoles. Poco tiempo han tardado estos en montar su propia serie dentro del servidor. Después de Karmaland, Calvaland y demás, ha llegado Egoland.

Con apenas unos días de vida, los piques entre los jugadores están siendo de lo más comentados en redes sociales. Tanto que hasta sus seguidores les están recordando que se trata simplemente de un juego para calmar los aires de tensión que este está generando. Vamos, que les recuerdan que se calmen un poco y que no se tomen tan en serio el juego.

Y es que Egoland está sacando lo peor de algunos streamers como ha sido el caso de ElRubius y TheGrefg. Durante una de las partidas que estaban retransmitiendo en streaming, los youtubers se han enzarzado en una pelea por la que más tarde se han pedido perdón públicamente en redes sociales.

Durante la partida, Grefg iba todo el rato a matar a Rubius, algo que no ha gustado al streamer ya que no podía disfrutar ni avanzar en el juego. La tensión ha ido aumentando hasta tal punto que este se ha levantado y se ha ido después de haber comentado que Grefg se lo tenía "creído".

Más tarde. Rubius ha pedido perdón y ha justificado su reacción diciendo que su gata se encuentra enferma y que él no había pasado buena noche: "Sorry por ponerme así e irme, entre que mi gata esta malita y que no he dormido muy bien estoy bobo hoy".

TheGrefg ha compartido este tweet de su compañero y rival aclarando que no había malos rollos entre ambos: "Lo siento si nuestra forma de jugar ha sido demasiado agresiva. Al final es un juego y nos tenemos que quedar con las horas de entretenimiento que nos está dando. Toxicidad fuera, mala vibra fuera".

ElRubius le ha contestado a este tweet para pedirle perdón personalmente por todo lo que ha dicho sobre él: "Siento haberme calentado y haber dicho ciertas cosas feas de ti. Me arrepiento. Con el wipe me pondré mamadisimo y te reviento la vida entera. Un abrazo".

"He tenido mil directos en los que me he calentado por un juego y he dicho cosas feas. Te agradezco el tuit, somos personas y a todos nos pasa. El Rust es un demonio. Después del WIPE si quieres quedamos a tocarnos la trompeta", ha escrito Grefg para aceptar las disculpas de ElRubius.

Después de esto, Grefg ha tomado la decisión de jugar de manera pacífica en el juego por un día. Es decir, durante un día entero no mataría a nadie y pediría perdón a todas sus 'víctimas'.

Una oportunidad que Ibai Llanos no ha querido dejar escapar. Mientras Grefg le pedía perdón, Llanos lo ha matado a sangre fría para vengar a ElRubius: