Tory Lanez justifica su disparo a Megan The Stallion: “Iba demasiado borracho”

El portal de noticias estadounidense TMZ asegura haber leído el mensaje de texto que el rapero le habría enviado a Megan The Stallion para disculparse tras el incidente del pasado 12 de julio.

Después de haber acudido a una fiesta organizada por Kylie Jenner, la cantante de ‘Savage’ fue grabada bajándose de un coche cojeando y con los pies ensangrentados en un barrio de Hollywood Hills después de que los vecinos hubieran alertado a la policía.

Al principio dijo que se debía a haberse cortado con cristales rotos, sin embargo más tarde denunció, a través de un directo de Instagram, que se trataban de heridas de bala. Y hasta aportó fotografías que más tarde borró.

Según Stallion, Tory Lanez le habría disparado a los pies después de haber estado discutiendo en el coche. La rapera de ‘WAP’ se quejaba de que este, lejos de reconocer los hechos, había arremetido contra ella. Tory Lanez fue arrestado aquella noche por posesión de un alma oculta.

Ahora, TMZ asegura que Lanez se disculpó con Stallion horas después de que ocurriera el suceso. En concreto, 15 horas después. Según este portal, Tory Lanez le escribió a Megan: “Sé que probablemente nunca más me hablarás, pero realmente quiero que sepas que lo siento desde el fondo de mi corazón”.

Según estas informaciones, el rapero no habría mencionado en ningún momento las palabras “disparo”, “pistola” ni “tiroteo”.

"Estaba demasiado borracho”, habría sido su justificación ante el incidente. No obstante, no debería haber pasado nunca y no puedo cambiar lo que pasó. Me siento horrible", continúa en el mensaje tal y como transcribe TMZ, que vuelven a incidir en el estado de embriaguez del rapero: "Porque realmente me emborraché demasiado".